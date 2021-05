Grol en Van ’t End slaan WK judo in aanloop naar Spelen over

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Motorsport: GP van Finland opnieuw geschrapt

11.42 uur: Finland moet de terugkeer van de MotoGP opnieuw uitstellen. De Grote Prijs van Finland, die na 39 jaar weer zou worden gehouden voor de grote motoren, kan op 11 juli niet doorgaan. Het Scandinavische land heeft vanwege het coronavirus nog te veel reisbeperkingen.

Vorig jaar kon de race vanwege corona ook al niet doorgaan, maar promotor Dorna had toch ook goed nieuws voor de Finnen. Het contract met het nieuwe circuit KymiRing in Litti is wel uitgebreid naar een vijfjarige verbintenis. De Finse GP in het WK wegrace is tot en met 2026 verzekerd van een plek op de kalender.

Voor dit jaar moet Finland dus nog passen. Als vervanger heeft Dorna een tweede race op de Red Bull Ring in Oostenrijk toegevoegd aan de kalender. In het weekeinde voorafgaand aan de Grote Prijs van Oostenrijk wordt op 8 augustus de Grote Prijs van Stiermarken verreden. Dorna liet weten dat bij de twee races in Oostenrijk een beperkt aantal toeschouwers welkom is. Er zijn daarover al afspraken gemaakt met de plaatselijke autoriteiten.

Judo: Van ’t End en Grol slaan WK in aanloop naar Spelen over

11.34 uur: Noël van ’t End en Henk Grol slaan de WK van volgende maand in Boedapest over. Van ’t End is de regerend wereldkampioen in de klasse tot 90 kilogram, maar de 29-jarige judoka gaat zijn titel niet verdedigen. Ook de 36-jarige Grol, de nummer 2 van Europa in de klasse boven 100 kilogram, laat het mondiale toernooi in de aanloop naar de Olympische Spelen van Tokio schieten.

Nederland stuurt vijftien judoka’s naar de Hongaarse hoofdstad, waar van 6 tot en met 13 juni wordt gestreden om de wereldtitels. De selectie bestaat uit Naomi van Krevel (-52 kg), Sanne Verhagen (-57 kg), Juul Franssen, Sanne Vermeer (-63 kg), Sanne van Dijke, Kim Polling (-70 kg), Guusje Steenhuis, Marhinde Verkerk (-78 kg), Tornike Tsjakadoea (-60 kg), Frank de Wit (-81 kg), Jesper Smink (-90 kg), Simeon Catharina, Michael Korrel (-100 kg), Roy Meyer en Jur Spijkers (+100 kg).

Franssen, Van Dijke, Steenhuis, Tsjakadoea, De Wit, Van ’t End, Korrel en Grol zijn geselecteerd voor de Spelen.

Zwemmen: Synchroonzwemsters De Brouwer ook vijfde in tweede finale op EK

10.53 uur: De synchroonzwemsters Noortje en Bregje de Brouwer zijn bij de Europese kampioenschappen in Boedapest ook in de finale van de vrije uitvoering op de vijfde plaats geëindigd. Een dag eerder werden ze ook al vijfde op de technische uitvoering. De Brabantse tweeling kwam tot een score van 88,3000, een verbetering van het persoonlijke record (86,8667) dat de 22-jarige zussen eerder in de week neerzetten in de kwalificatie.

Het podium van de vrije uitvoering zag er precies hetzelfde uit als bij de technische uitvoering. De Europese titel ging weer naar het Russische duo Svetlana Koleznichenko/Svetlana Romachina, met 97,9000. Het zilver was voor Marta Fiedina en Anastasia Savchuk uit Oekraïne (94,3333) en het brons voor de Oostenrijkse zussen Anna-Maria en Eirini-Marina Alexandri (89,4592).

De tweeling De Brouwer hoopt zich volgende maand op het olympisch kwalificatietoernooi in Barcelona te kwalificeren voor Tokio.

Voetbal: ADO en VVV sluiten tijdelijk hun stadion

10.51 uur: ADO Den Haag en VVV-Venlo hebben na de degradatie uit de Eredivisie besloten hun stadion een paar dagen te sluiten. De medewerkers van de clubs uit Den Haag en Venlo krijgen de tijd om thuis de „harde en enorme” klap van de degradatie te verwerken. De fanshops van ADO en VVV blijven voorlopig ook dicht.

Het Cars Jeans Stadion in Den Haag is tot maandag gesloten, VVV houdt De Koel zelfs tot en met woensdag dicht. De Venlose club sluit het vierjarige verblijf in de Eredivisie zondag wel nog af met een thuiswedstrijd tegen FC Emmen.

„Het is een harde klap, de degradatie is een feit”, meldde VVV. „Om spelers, staf, medewerkers, vrijwilligers én alle andere mensen die rondom de club hebben gefunctioneerd in het afgelopen seizoen nu even de rust te gunnen om alles op een rijtje te kunnen zetten, heeft de club besloten om tot en met woensdag 19 mei kantoor, stadion en fanshop te sluiten. VVV gunt hen de ruimte om even te laten bezinken wat er tijdens dit bizarre seizoen allemaal is gebeurd.”

ADO Den Haag verloor donderdag in eigen stadion met 4-1 van Willem II en degradeerde daardoor na dertien jaar uit de Eredivisie. Tijdens de wedstrijd werden buiten het stadion tientallen ADO-aanhangers aangehouden, omdat ze weigerden te vertrekken. In Venlo wachtte een groepje fans de spelers op na de nederlaag (3-1) bij landskampioen Ajax. De aanwezige politie hoefde niet in te grijpen. Alles bleef rustig rond De Koel.

Motorsport: Bendsneyder met herstelde arm aan de start in Le Mans

10.01 uur: Bo Bendsneyder is goed hersteld van de operatie aan zijn rechterarm en mag vrijdag starten in de trainingen voor de Grote Prijs van Frankrijk op het circuit van Le Mans. De artsen van het WK wegrace verklaarden de Moto2-rijder uit Rotterdam fit.

Bendsneyder liet zich vorige week na de Grote Prijs van Spanje in Jerez helpen aan een kwaal waar veel motorracers last van hebben, de zogeheten ’arm pump’, vrij vertaald de opgepompte arm. De langdurige spanning op de onderarmen tijdens een race kan voor verkramping zorgen, waardoor de coureur zijn spierkracht verliest. Met een kleine ingreep kan het euvel worden verholpen. Bendsneyder rijdt dit seizoen voor het Pertamina Mandalika SAG Team. Hij eindigde in de GP van Spanje ondanks de armklachten als vijftiende en pakte daarmee een WK-punt.

De Franse MotoGP-coureur Fabio Quartararo onderging vorige week eveneens een operatie aan zijn rechterarm vanwege de ’arm pump’. Ook bij de fabrieksrijder van Yamaha is de ingreep goed verlopen; hij kan vrijdag in Le Mans de trainingen in de koningsklasse rijden. Quartararo was in de Grote Prijs van Spanje op weg naar zijn derde zege op rij, maar de pijn in zijn arm kwam plotseling opzetten en zorgde ervoor dat hij terugviel naar de dertiende plaats.