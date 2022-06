Feyenoord-directeur Arnesen legt op doktersadvies taken voorlopig neer

Algemeen directeur Dennis te Kloese: „De fysieke gesteldheid van Frank laat het niet toe om de zeker op dit moment veeleisende taken die horen bij de functie van technisch directeur met volle overgave uit te kunnen voeren. Voor hem is het nu essentieel om zijn rust te pakken, zodat hij zich volledig op zijn herstel kan richten. Franks gezondheid is het allerbelangrijkste. We hopen daarom dat hij zo snel mogelijk weer de oude is.”

Om te vervolgen: „De komende periode gaan we op voetbaltechnisch gebied door op de al ingeslagen weg’, aldus Te Kloese. „Het afgelopen anderhalf jaar heeft Frank met behulp van het scoutingsteam een stevig fundament gelegd op basis waarvan we verder kunnen en willen bouwen. Zij zullen de directie ook de komende tijd blijven ondersteunen. Mede daardoor hebben we het vertrouwen dat we Franks afwezigheid voorlopig goed op kunnen vangen.”

Tijdens de finale van de Conference League had Arnesen al grote moeite om op de been te blijven. Eerder in die maand had hij een infectie in zijn knie opgelopen. Deze bacterie is vervolgens verder zijn lichaam ingeslopen. Hij ligt vermoedelijk nog maanden uit de roulatie.