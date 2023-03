Roglic houdt leiderstrui in Catalonië; ritzege voor Groves

Primoz Roglic blijft de leider in Catalonië. De Sloveen van Jumbo-Visma gaat de laatste etappe van zondag in met een voorsprong van tien seconden op de Belg Remco Evenepoel.

Steun

Op de laatste beklimming van de heuvelachtige rit was er eerst een aanval van de Spanjaard Marc Soler. Erachter demarreerde Evenepoel en hij kreeg klassementsleider Roglic mee. Het tweetal haalde Soler in en liet hem ook al snel achter. Evenepoel kreeg daarna echter geen steun van Roglic, waardoor het tweetal zich weer liet inlopen door het peloton.

Evenepoel pakte in de tussensprint nog wel een seconde terug op Roglic. Daarna maakte het peloton zich op voor de sprint. Groves moest op 3,5 kilometer echter van fiets wisselen en kreeg de fiets van een ploeggenoot Xandro Meurisse. De Australiër was op tijd terug vooraan en was in de sprint net iets sneller dan Coquard en Schelling. Evenepoel werd in de sprint vijfde, Roglic negende.

Lege band

„Op zeven à acht kilometer van de streep voelde ik dat mijn achterband leegliep”, zei Groves. „Ik wist niet zeker of ik moest stoppen of met een bijna lege band moest sprinten, maar de ploegleiding besloot tot een fietswissel. Gelukkig ging het niet al te snel en bracht een ploeggenoot me terug.”

Schmid wint Coppi e Bartali

Mauro Schmid heeft de Italiaanse rittenkoers Settimana Internazionale Coppi e Bartali op zijn naam geschreven. In de afsluitende tijdrit verdedigde de Zwitser van Soudal - Quick-Step zijn leiderstrui met succes. De tijdrit van 18,6 kilometer met start en finish in Capri werd gewonnen door Rémi Cavagna, een Franse ploeggenoot van Schmid.

Cavagna won afgelopen dinsdag ook de eerste etappe in een solo. Schmid werd toen tweede, net als een dag later. De Zwitser eindigde als vijfde in de derde etappe en werd vrijdag opnieuw tweede. In de tijdrit had hij genoeg aan een achtste plek om de eerste positie te behouden voor de Brit James Shaw. Cavagna legde de tijdrit rondom Capri af in 22.12 minuten. Daarmee was de Fransman achttien seconden sneller dan de Australiër Michael Hepburn.

Leijnse wint vierde etappe Olympia’s Tour na solo

Enzo Leijnse heeft de vierde etappe in Olympia’s Tour gewonnen. De renner van Team DSM reed weg bij de Deense medevluchter Magnus Bak Klaris en kwam na 160 kilometer solo over de finish in Tiel. De Letse wielrenner Martins Pluto was op 49 seconden de snelste van het peloton.

„Ik voelde me vandaag bijzonder sterk”, zei Leijnse. „Net na de eerste doorkomst reden we met een groepje weg en daar viel het wat stil. Daarna gingen we met z’n tweeën ervandoor. Toen ik wist dat we het konden halen, ben ik weggereden bij Bak Klaris. Dit is mijn eerste wegzege bij de beloften en wat voor één, Olympia’s Tour is de belangrijkste etappekoers van ons land.”

Leider Emil Vinjebo had afgezien, maar behield de leiderstrui. Hij heeft vier seconden voorsprong op Lars Boven. Olympia’s Tour eindigt zondag met een rit in Limburg met start en finish in Beek.