Hakim Ziyech mogelijk weken aan de kant bij Chelsea

De oud-Ajacied, die na zijn overstap van Amsterdam naar Londen al snel een basisplaats veroverde, laat maandag een MRI-scan maken van zijn rechterbovenbeen. „We moeten de uitslag afwachten”, zei trainer Lampard. „Hakim heeft het gevoel dat het niet zo erg is. Dat zou betekenen dat hij er slechts een paar weken uit ligt.”

Chelsea sluit de groepsfase van de Champions League dinsdag op Stamford Bridge af tegen Krasnodar. De Engelse ploeg is met 13 punten uit vijf duels al zeker van de eerste plaats in de groep en een vervolg in de knock-outfase. Lampard geeft de Spaanse keeper Kepa Arrizabalaga, die na een aantal blunders zijn basisplaats is kwijtgeraakt aan de Senegalese nieuwkomer Edouard Mendy, tegen Krasnodar weer een kans onder de lat.