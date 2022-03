IOC-voorzitter Bach ’respecteert’ besluit Paralympisch Comité over toelaten Russische atleten

Maandag vroeg het IOC om atleten uit beide landen te weren van internationale competities. Maar het IOC besefte toen ook dat dat om organisatorische of juridische redenen niet altijd mogelijk zou zijn en vroeg om in dat geval te voorkomen dat de atleten uit Rusland en Belarus onder eigen vlag zouden kunnen uitkomen.

Andrew Parsons, voorzitter van het IPC, vertelde dat de vanwege de Russische inval in Oekraïne genomen maatregel „de zwaarst mogelijk straf” is binnen de statuten en huidige reglementen van zijn organisatie.

Geen schorsing

Bach meldde ook nog dat het Russisch Olympisch Comité niet geschorst zal worden. „Zij zijn immers niet verantwoordelijk voor de Russische invasie en sportsancties moeten niet het Russische volk treffen.”

Russische sponsors of private investeerders heeft het IOC niet. „Op dat gebied hoeven er dus geen banden doorgeknipt te worden.”

Geen startverbod voor Russische judoka’s

Wereldjudobond IJF zal ondanks de oorlog in Oekraïne geen Russische sporters uitsluiten van deelname aan internationale wedstrijden. In veel andere sporten gebeurt dat wel maar de IJF vindt dat „onrechtvaardig.” Volgens de mondiale bond verandert een schorsing van atleten niets aan de situatie in Oekraïne. Russische judoka’s mogen in wedstrijden uitkomen onder de vlag en de hymne van de IJF.

Atleten die aan internationale wedstrijden deelnemen zouden „vrede en solidariteit” bevorderen, stelt de IJF die het in een verklaring heeft over een „conflict tussen Rusland en Oekraïne.” Vanwege de inval van Russische troepen in Oekraïne riep het Internationaal Olympisch Comité (IOC) eerder in de week op sporters uit Rusland en bondgenoot Belarus uit te sluiten van wedstrijden.

De IJF had de voor mei geplande grand slam van Kazan al wel afgelast en meldde nu dat er ook geen andere wedstrijden meer in Rusland zullen worden gehouden.

Rusland heeft zeer veel invloed binnen de IJF. Voorzitter Marius Vizer geldt als een vriend van president Poetin, terwijl de twee internationale bonden - naast de IJF ook de EJU - door Russische bedrijven worden gesponsord. De IJF schorste eerder in de week wel het erevoorzitterschap van Poetin.