Maori en Leeuwinnen sluiten elkaar op welkomstceremonie in de armen

Dat deden de ’Tangata Whenua’ met een indrukwekkende welkomst-Haka, waarbij de speelsters van Oranje op rituele wijze één werden met de plaatselijke bevolking. Zij waren van tevoren ingelicht over het verloop van de ceremonie die een klein uur duurde.

De Leeuwinnen werden tijdens de ’pohiri’ in het Bay Oval-sportcomplex door vier krijgers het veld op ’getrokken’, waarna de inzegening kon beginnen. Na een uitgebreid verhaal over de normen en waarden van de Maori, werden er door de Maori en het Nederlands elftal cadeaus uitgewisseld.

Tekst gaat verder onder de video.

Bekijk ook: Hoogste tijd dat de Oranje Leeuwinnen weer bij zinnen komen

Nederlandse emigranten

Andries Jonker bood een Oranje-shirt met handtekeningen uit, de speelsters werden getrakteerd op een armbandje met een pounamu, een groene steen die alleen wordt gewonnen in Nieuw-Zeeland en een grote culturele en spirituele waarde heeft.

Het bleef voor de Leeuwinnen, die in de middag een open training afwikkelden waarbij veel Nederlandse emigranten of nazaten ervan aanwezig waren, niet alleen bij kijken en luisteren. Ook zij zongen een lied: ’Zie die Leeuwinnen’ van Claudia de Breij. Vrij naar Chantal Janzen: „Wat kunnen ze voetballen hè, die meiden…”

Haka-rel

Tijdens de toespraken passeerde ook nog het Haka-relletje de revue. Op een inmiddels verwijderde KNVB-video was te zien hoe Merel van Dongen en aanvoerster Sherida Spitse een haka imiteerden. Hoe onschuldig ook, dat werd niet bepaald gewaardeerd door sommige Maori. Maar van enige animositeit viel op het tot trainingsveld omgebouwd cricketstadion echter niets meer te bespeuren.

Nadat de Maori de handen hadden geschud van alle speelsters en begeleiders, bleek de onhandige actie vergeven: „Wij verwelkomen jullie met open armen en een open hart, zoals ook onze voorouders gedaan zouden hebben”, zei één van de stamhoofden.

"Indrukwekkend"

Bondscoach Andries Jonker en zijn speelsters waren geïmponeerd door het inheemse spektakelstuk. „Ik vond het indrukwekkend en mooi tegelijk”, vertelde Jill Roord. „Het is iets dat je zelden of nooit meemaakt. Op zo’n moment besef je dat je echt aan de andere kant van de wereld bent”, aldus de kersverse speelster van Manchester City.

Voor Jonker was het zijn tweede Haka-uitvoering. „Ik had het tijdens de loting al eens meegemaakt. Wij kennen dit niet, maar ik vind het heel indrukwekkend. Vooral de oprechtheid waarmee ze dat doen is hartverwarmend. Wij Nederlanders zijn zo niet”, aldus de coach.

Spot drijven

Jonker had zijn troepen vooraf ingelicht over wat hen zoal te wachten stond. Op nog een relletje zat hij niet te wachten nu het openingsduel met Portugal (zondag 23 juli, 09.30 uur) met rasse schreden nadert. „Ik heb duidelijk gemaakt dat het even kon gaan duren en dat ze er niet tussendoor moesten gaan praten. En vooral niet de spot drijven met de Maori. Die zijn heel oprecht en menen het goed.”