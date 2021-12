Formule 1-coureur Fernando Alonso (40) weer onder het mes

De tweevoudig wereldkampioen laat dan de twee titanium plaatjes verwijderen die begin dit jaar zijn geplaatst om zijn gebroken bovenkaak bij elkaar te houden. Alonso brak in februari zijn kaak bij een fietsongeluk in Zwitserland.

De 40-jarige Spanjaard, die twee jaar na zijn vertrek uit de Formule 1 bij het team van Alpine terugkeerde in de koningsklasse, zag zijn voorbereiding op het seizoen daardoor worden verstoord. Alonso lag enkele dagen in het ziekenhuis en ontbrak ook bij de presentatie van de bolide van Alpine, de renstal van Renault. De gelouterde coureur was wel op tijd hersteld voor de start van het seizoen.

Alonso reed dit jaar 81 punten bij elkaar, waarmee hij als tiende eindigde in het WK. Hoogtepunt voor Alonso was zijn derde plaats in de GP van Qatar. De Spanjaard hoopt komend seizoen, zonder het titanium in zijn kaak, te kunnen strijden om de overwinningen. Zijn Franse teamgenoot Esteban Ocon zegevierde dit jaar in de GP van Hongarije.