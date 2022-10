Premium Het beste van De Telegraaf

Zonder Gutierrez is het defensief weer janboel PSV vervalt tegen FC Groningen in oude, slechte gewoontes

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Luuk de Jong kan het niet geloven. Ⓒ ANP/HH

GRONINGEN - PSV is onder Ruud van Nistelrooy een team, waar lastig een peil op valt te trekken. De Brabanders, die midweeks met een sterke organisatie nog goed partij hadden geboden aan de Europese topploeg Arsenal, vielen op bezoek bij FC Groningen in een doldwaze fase net voor rust terug in oude slechte gewoontes. Het was weer een verdedigende janboel bij PSV en omdat de aanvallende scherpte in de Euroborg ook niet optimaal was, leed het team van Van Nistelrooy alweer de derde competitienederlaag van dit seizoen: 4-2.