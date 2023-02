PSV met teruggekeerde Van Nistelrooy en Sangaré op zoek naar wonder in Europa League

De oud-spits ontbrak afgelopen zondag bij de uitwedstrijd tegen FC Utrecht door ziekte en was meerdere dagen niet op de club. Ook Ibrahim Sangaré, die tegen FC Utrecht eveneens ontbrak door griep, is weer van de partij. PSV heeft morgenavond in het Philips Stadion een zware klus te klaren na de 3-0 nederlaag vorige week in Andalusië.

De voortekenen zijn niet heel positief. Van de 35 eerdere ontmoetingen met een Spaanse tegenstander werden er slechts vijf gewonnen. Slechts één van die zeges was met drie doelpunten verschil. Dat was in 1978, toen PSV op weg naar de UEFA Cup-zege thuis met 3-0 won van FC Barcelona.

De afwezigen

PSV mist tegen FC Sevilla de geblesseerden Thorgan Hazard, Anwar El Ghazi en Savio. Vanuit Jong PSV zijn ditmaal Jason van Duiven, Jenson Seelt en Simon Colyn aan de selectie toegevoegd. Bij de wedstrijd in Spanje had Van Nistelrooy al Emmanuel van de Blaak, Mathijs Tielemans en Mo Nassoh van Jong PSV meegenomen. Die ontbreken nu in de selectie. Van Duiven timmert de laatste tijd flink aan de weg bij Jong PSV. De pas 17-jarige Almeloër heeft er dit seizoen al negen in liggen in de Keuken Kampioen Divisie.