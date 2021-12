Gevallen grootmacht Amsterdam slaat slag met aantrekken Robbert Kemperman

Kemperman werd in Nijmegen opgeleid door Union, debuteerde in de Hoofdklasse als speler van Den Bosch en kwam ook voor het Duitse Rot-Weiss Köln uit voordat hij in 2011 door Kampong werd ingelijfd.

De international, die na de desastreus verlopen Olympische Spelen tijdelijk on hold staat bij Oranje, debuteerde in 2008 onder de toenmalige bondscoach Roelant Oltmans tegen China, als de op één na jongste speler ooit in het Nederlands Elftal.

Kemperman, die samen met zijn vriendin, voormalig olympisch hockeykampioen Sophie Polkamp, in ’blijde verwachting’ is: „Na zoveel mooie jaren bij Kampong was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Er staat een mooi, jong team bij Amsterdam en de ambities zijn groot. Ik hoop dat ik met mijn ervaring van waarde kan zijn en kijk uit naar deze nieuwe fase in mijn carrière.”

De middenvelder met het dodelijke backhandschot veroverde in 2012 met Oranje olympisch zilver. In de aanloop naar Tokio werd Kemperman Europees kampioen. Met Kampong was hij goed voor twee landstitels: in 2017 en 2018.