KNVB zwijgt over mogelijke afpersing na cyberinbraak: LockBit zou losgeld eisen

„Op dit moment loopt het digitaal forensisch onderzoek nog”, aldus een woordvoerder. „Zolang dit loopt, kunnen we hier geen nadere mededelingen over doen. Over de daders en hun motieven doen we om strategische redenen geen uitspraken.”

De KNVB meldde de cyberinbraak van ruim twee weken geleden direct bij de Autoriteit Persoonsgegevens en deed later ook aangifte bij de politie. De bond liet een digitaal forensisch onderzoek uitvoeren door een gespecialiseerd bureau. Daaruit bleek dat „mogelijk persoonlijke gegevens van (oud-)KNVB-medewerkers in handen van cybercriminelen zijn gekomen”, aldus de bond.

Op online gedeelde beelden is te zien dat LockBit, een zogeheten ransomware-bende, claimt ruim 300 gigabyte aan KNVB-data te hebben. Die data worden op 26 april vrijgegeven als de bond niet aan de eisen voldoet. Om hoeveel geld het gaat, is niet bekend.