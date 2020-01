Anderlecht eert de overleden Rob Rensenbrink met speciale geste

Alle elf spelers van de club uit Brussel voetballen zondag in de thuiswedstrijd tegen Moeskroen met de naam ’Rensenbrink’ op het shirt.

De voormalige linksbuiten van het Nederlands elftal leed aan een progressieve spierziekte. Hij is vrijdagavond in huiselijke kring gestorven in zijn woonplaats Oostzaan. Oud-voetballer Jan Mulder bracht zijn overlijden namens de familie naar buiten.

Rensenbrink verwierf in zijn carrière vooral faam in België, waar hij speelde voor Club Brugge en dus ook voor RSC Anderlecht. Mulder, de voormalig aanvaller die met Rensenbrink samen speelde bij Anderlecht, noemt hem een ’hele grote speler’. „In België staat hij bekend als de beste speler ooit in de competitie. Hij was een geweldige dribbelaar, zijn specialiteit was de slalom. Hij kreeg in België ook de bijnaam ’Slangenmens”’, aldus Mulder.

Met ’Paars-Wit’ veroverde hij twee landstitels (1972, 1974) en vier bekers (1972, 1973, 1975, 1976). Tweemaal mocht hij de Beker der Bekerwinnaars in de lucht steken. In de finale van 1976 tegen West Ham (4-2) en die van 1978 tegen Austria Wenen (4-0) scoorde de Nederlander telkens twee keer.

Ook individueel viel Rensenbrink in België in de prijzen. In 1973 werd hij topscorer, drie jaar later mocht hij de Gouden Schoen in ontvangst nemen. „De mooiste linkspoot die Anderlecht ooit gekend heeft”, aldus Vincent Kompany.

Anderlecht heeft een condoleanceregister geopend voor Rensenbrink. De club uit Brussel heeft in de fanshop in het stadion een herdenkingshoek ingericht voor de overleden oud-international. Supporters kunnen daar van dinsdag tot en met zondag het condoleanceregister tekenen.

Op de herdenkingsplek in het stadion hangt al een paars tenue met daarop de naam van Rensenbrink en diens vaste rugnummer 11.