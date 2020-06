Bundesliga: Bosz in Duitse topper, Dilrosun op bezoek bij Dortmund

Alle ogen zijn zaterdag gericht op een topper in het Duitse voetbal. Het Bayer Leverkusen van Peter Bosz krijgt koploper Bayern München op bezoek. Der Rekordmeister zal uit zijn op wraak, het heenduel in de Allianz Arena ging namelijk verloren toen Bosz met countervoetbal de drie punten mee naar huis nam. Sinds de herstart van de Bundesliga verscheen Daley Sinkgraven drie keer aan de aftrap bij Leverkusen. Zijn landgenoot bij Bayern, Joshua Zirkzee, moet het met een aantal invalbeurten doen.

Eintracht Frankfurt, met Bas Dost in de gelederen, heeft zich inmiddels zo goed als zeker veilig gespeeld. Hoe anders ziet de wereld eruit voor het Nederlands getinte Mainz 05. Jean-Paul Boëtius, Jeffrey Bruma en Jeremiah St. Juste hebben sinds de herstart nog niet gewonnen (2x verloren, 2x gelijk). Dat is ook terug te zien op de ranglijst. Mainz staat slechts één punt boven de playoff-plaats om degradatie.

Na een stroeve herstart heeft Hoffenheim met twee zeges op rij de smaak aardig te pakken. Trainer Alfred Schreuder staat met zijn ploeg zevende, slechts een plek onder Europees voetbal (Wolfsburg staat zesde op doelsaldo). Voor Melayro Bogarde is het te hopen dat hij opnieuw in de basis mag beginnen van Schreuder. Vorige speelronde maakte het neefje van oud-profvoetballer Winston Bogarde - als jongste Nederlander ooit - zijn debuut in de Bundesliga. Zelf was de 18-jarige verdediger erg te spreken over zijn eerste minuten in het betaalde voetbal. Hoffenheim gaat op bezoek bij laagvlieger Fortuna Düsseldorf.

Nummer twee Borussia Dortmund lijkt zijn titelkansen te hebben verspeeld, maar de Duitse topclub zal alert moeten blijven om niet ook de tweede plek uit handen te geven. Dan moet het thuis zien af te rekenen met Hertha BSC. De Berlijnse club is nog ongeslagen sinds de herstart en als Javairo Dilrosun het opnieuw op zijn heupen krijgt kan Dortmund wel eens een zware middag tegemoet gaan. Karim Rekik is na lang blessureleed inmiddels erg dicht bij een rentree.

Bekijk ook: Bosz ziet concurrent Gladbach de boot ingaan

Bekijk ook: Dit zijn de grootste plussen en minnen van de Bundesliga

Programma speelronde 30

Vrijdag 5 juni

SC Freiburg - Borussia Mönchengladbach 1-0

Zaterdag 6 juni

15.30 uur: Bayer Leverkusen - Bayern München

15.30 uur: Eintracht Frankfurt - FSV Mainz 05

15.30 uur: Fortuna Düsseldorf - Hoffenheim

15.30 uur: RB Leipzig - SC Paderborn

18.30 uur: Borussia Dortmund - Hertha BSC

Zondag 7 juni

13.30 uur: Werder Bremen - VfL Wolfsburg

15.30 uur: Union Berlin - Schalke 04

18.00 uur: Augsburg - 1. FC Köln

Bekijk hier het volledige programma, de uitslagen en de stand in de Bundesliga.