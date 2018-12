Van Avermaet: 'Zondag is het mijn beurt'

"Ik zal een heel speciaal gevoel hebben. Ik weet dat ik nooit sterker ben geweest in het voorjaar en dit jaar rijden we ook nog langs mijn huis. Ik zeg het elk jaar: ik ken de wegen heel goed, ik train elke dag op het parcours. Dit jaar heb ik het gevoel dat het mijn beurt is'', meldt de Belg woensdag op de website van zijn ploeg BMC.

Van Avermaet won zondag Gent-Wevelgem, nadat hij dit voorjaar ook al de beste was geweest in de Omloop Het Nieuwsblad (25 februari) en de E3 Harelbeke (afgelopen vrijdag). Samen met de Slowaakse wereldkampioen Peter Sagan en Philippe Gilbert geldt hij ook daarom als topfavoriet voor de Ronde van Vlaanderen.

Philippe Gilbert blonk afgelopen week in bijna elke koers die hij reed uit. Ⓒ AFP

"Mijn zege zondag in Gent-Wevelgem was ongelooflijk en ik zei toen al dat ik niet meer kan ontkennen dat ik de favoriet ben voor de Ronde. Ik heb de best mogelijke seizoensstart achter de rug.''

Team BMC

De 31-jarige Van Avermaet krijgt zondag de hulp van de Zwitsers Silvan Dillier, Martin Elmiger en Stefan Küng, de Italianen Daniel Oss en Manuel Quinziato, de Luxemburger Jempy Drucker en de Spanjaard Francisco Ventoso. Twee keer stond Van Avermaet op het podium van de Ronde. In 2014 werd hij tweede achter de Zwitser Fabian Cancellara, in 2015 derde achter de Noor Alexander Kristoff en Niki Terpstra.

Vorig jaar zag Van Avermaet zijn kansen in zijn geliefde Ronde in rook opgaan toen hij viel en een sleutelbeenbreuk opliep. Met het dragen van de gele trui in de Tour de France en Olympisch goud werd zijn seizoen alsnog een succes.