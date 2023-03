Feyenoord stuit op AS Roma in kwartfinales Europa League

Bij Roma staan onder anderen Rick Karsdorp en Gini Wijnaldum onder contract. Beiden hebben een verleden bij Feyenoord. José Mourinho is nog altijd de trainer van AS Roma.

Feyenoord speelt eerst thuis. De heenwedstrijden van de kwartfinales worden op donderdag 13 april gespeeld, de returns volgen op 20 april. In een eventuele halve finale stuit Feyenoord op Bayer Leverkusen uit Duitsland of de Belgen van Union Sint-Gillis.

Andere duels

In de andere kwartfinale stuit Manchester United op Sevilla en treft Juventus Sporting Portugal. De eindstrijd van de Europa League vindt op woensdag 31 mei plaats in Boedapest.

Feyenoord maakte donderdagavond veel indruk door na een gelijkspel in Warschau in het heenduel (1-1) in De Kuip Shakhtar Donetsk met 7-1 verslaan. Feyenoord won de voorganger van de Europa League, de UEFA Cup, in 1974 en 2002.

Speelschema

Kwartfinales,13 en 20 april:

Feyenoord - AS Roma

Manchester United - Sevilla

Juventus - Sporting Portugal

Bayer Leverkusen - Union St.Gillis

Halve finales, 11 en 18 mei:

Juventus/Sporting - United/Sevilla

Feyenoord/AS Roma - Bayer/Union

Finale 31 mei