Arne Slot wint opnieuw Rinus Michels Award

Eenzelfde onderscheiding, maar dan voor de Eerste divisie, was er voor Dick Schreuder, die met PEC Zwolle promoveerde. Sinds 2017 is daar een aparte onderscheiding voor. Het is de eerste keer dat die gewonnen wordt door een trainer, die geen kampioen werd met zijn club. PEC Zwolle eindigde achter het Heracles van de ook genomineerde John Lammers op de tweede plaats. Naast Lammers en Schreuder waren ook Rob Penders (Eindhoven), Maurice Verberne (MVV) en Alex Pastoor (Almere City) genomineerd.

Voor Schreuder is het zijn tweede prijs. Hij kreeg eerder uit handen van Ronald Koeman het Gouden Schild. Wie dat ontvangt, wordt bepaald door de trainers en aanvoerders van clubs uit de Eerste divisie.

Met zijn uitverkiezing voegde Slot zich in een rijtje met Louis van Gaal, Frank de Boer, Phillip Cocu en Guus Hiddink, trainers die ook tweemaal beslag legden op de Rinus Michels Award. Erik ten Hag is de enige trainer die het driemaal flikte. Hij troefde in 2015/2016 als trainer van FC Utrecht onder meer Frank de Boer (Ajax) en Phillip Cocu (PSV) af. Als coach van Ajax won Ten Hag tweemaal de trofee, die sinds 2004 alleen aan het einde van het corona-seizoen 2019-2020 niet werd uitgereikt.

Slot kreeg de onderscheiding vorig jaar vooral voor het Europese droomseizoen dat hij met Feyenoord beleefde. Hij verklaarde bij die gelegenheid dat hij het ‘heel bijzonder’ vond om een dergelijke prijs te mogen winnen. Net als vorig seizoen waren Ron Jans (FC Twente) en Joseph Oosting (RKC Waalwijk) tot de tegenkandidaten. Kees van Wonderen (Heerenveen) was deze keer niet genomineerd, in tegenstelling tot Pascal Jansen (AZ) en Maurice Steijn( Sparta).

In de Eerste divisie is Dick Schreuder de opvolger van Dick Lukkien. In deze categorie was Steijn als coach van VVV Venlo in 2017 de eerste winnaar. Daarna kregen Marino Pusic (FC Twente), Michael Reiziger (Jong Ajax) en Henk de Jong (Cambuur) een Rinus Michels Award voor hun werk in de Eerste divisie.

Geregeld wordt er ook een oeuvreprijs uitgereikt als teken van waardering voor de hele carrière van een trainer. Die eer viel Bert van Marwijk vorig jaar nog te beurt. Dit jaar is er geen oeuvreprijs toegekend zodat het aantal winnaars voorlopig op elf blijft staan. Behalve Van Marwijk kregen Kees Rijvers, Piet de Visser, Wiel Coerver, Foppe de Haan, Leo Beenhakker, Louis van Gaal, Guus Hiddink, Johan Cruijff, Co Adriaanse en Dick Advocaat in het verleden een oeuvreprijs.

Coach van het jaar Eredivisie

2004: Co Adriaanse (AZ)

2005: Guus Hiddink (PSV)

2006: Guus Hiddink (PSV)

2007: Louis van Gaal (AZ)

2008: Fred Rutten (FC Twente)

2009: Louis van Gaal (AZ)

2010: Steve McClaren (FC Twente)

2011: Michel Preud’homme (FC Twente)

2012: Ronald Koeman (Feyenoord)

2013: Frank de Boer (Ajax)

2014: Frank de Boer (Ajax)

2015: Phillip Cocu (PSV)

2016: Erik ten Hag (FC Utrecht)

2017: Peter Bosz (Ajax)

2018: Phillip Cocu (PSV)

2019: Erik ten Hag (Ajax)

2021: Erik ten Hag (Ajax)

2022: Arne Slot (Feyenoord)

2023: Arne Slot (Feyenoord)

Coach van het jaar Eerste divisie

2017: Maurice Steijn (VVV Venlo)

2018: Michael Reiziger (Jong Ajax)

2019: Marino Pusic (FC Twente)

2021: Henk de Jong (SC Cambuur)

2022: Dick Lukkien (Emmen)

2023: Dick Schreuder (PEC Zwolle)

Winnaars oeuvreprijs

2004: Kees Rijvers

2005: Piet de Visser

2008: Wiel Coerver

2009: Foppe de Haan

2010: Leo Beenhakker

2013: Louis van Gaal

2015: Guus Hiddink

2016: Johan Cruijff

2017: Co Adriaanse

2021: Dick Advocaat

2022: Bert van Marwijk