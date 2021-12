Atlético Madrid op wonderlijke wijze alsnog door in Champions League

Daardoor eindigde Atlético alsnog op de tweede plek, gaat FC Porto verder in de play-offs van de Europa League en is de rol van AC Milan dit seizoen op Europees niveau uitgespeeld.

Het duel in Milaan stond onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie. Hij sloot het duel zonder kaarten af.

Liverpool trad met een veredeld B-team aan in Milaan. Alleen doelman Alisson en de aanvallers Mohamed Salah en Sadio Mané hadden hun basisplaats behouden in vergelijking met de gewonnen uitwedstrijd zaterdag tegen Wolverhampton Wanderers (0-1).

AC Milan kwam na bijna een halfuur op voorsprong dankzij Fikayo Tomori, die toesloeg bij een rebound na een halve redding van doelman Alisson (1-0). Salah zorgde in de 36e minuut voor de gelijkmaker, eveneens vanuit een rebound bij de doelman, Mike Maignan (1-1). Divock Origi strafte in de 55e minuut een blunder van Tomori af (1-2).

Atlético moest in Porto al in de 13e minuut verder zonder aanvaller Luis Suárez. De oud-Ajacied ging met een spierblessure geëmotioneerd naar de kant. Zijn vervanger was Matheus Cunha.

Luis Suarez in tranen Ⓒ ANP/HH

Antoine Griezmann opende in de 56e minuut de score voor de Madrilenen met een simpele intikker. Daarna kregen Yannick Carrasco (Atlético) in de 65e minuut en Wendell (Porto) in de 72e minuut de rode kaart wegens slaan. Enkele minuten later moest ook Agustin Marchesin bij de thuisclub vertrekken wegens protesteren. Invaller Angel Correa en Rodrigo De Paul zetten Atlético in de eindfase op een beslissende voorsprong (0-3) waarna Sergio Oliveira de eindstand bepaalde.