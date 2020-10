Video: Jordan Teze voegt zich op Cyprus bij PSV-selectie

PSV en de UEFA trokken samen op om beide spelers tijdig op Cyprus te krijgen. De Eindhovenaren (en de spelers na hun coronaverleden) voldoen aan alle eisen die voor de Europese competitie gelden, maar vanuit de autoriteiten wordt geen aanpassing op de aldaar geldende regels gemaakt. Alleen Teze is toegestaan af te reizen.

Algemeen directeur Toon Gerbrands gaf woensdagavond al aan het waard te vinden om extra kosten te maken. De selectie van PSV is erg dun qua bezetting.

PSV komt deze donderdagavond om 21.00 in actie. Zonder Teze had PSV slechts drie echte verdedigers tot zijn beschikking. De international van Jong Oranje voldoet na zijn coronaverleden aan de vereisten om donderdag alsnog het land in te mogen.

Drie spitsen

Zahavi is in Eindhoven achtergebleven. PSV heeft met Donyell Malen, Noni Madueke en de tijdelijk vanuit Jong PSV overgehevelde Ismael Saibari nog drie spitsen in Cyprus.

PSV kreeg woensdag, pal voordat het vliegtuig met de selectie Eindhoven Airport zou verlaten, een telefoontje vanaf het eiland. Met het dringende verzoek Teze en Zahavi vanwege hun coronaverleden thuis laten. Anders zou een quarantaineperiode volgen, voor de hele ploeg. „Het is dubieus wat hier gebeurt”, zei Gerbrands.

