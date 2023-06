Griekspoor wint meteen in Halle, Van de Zandschulp eruit op Queen’s

Hoewel Griekspoor al in de eerste game twee breakpoints liet liggen, trok hij de eerste set in net iets minder dan drie kwartier naar zich toe. Hij deed dat door twee keer toe te slaan op de servicegame van zijn tegenstander en bij 5-2 het eerste setpoint te benutten.

Het tweede deel ging meer gelijkop, tot 5-5. Toen brak Griekspoor de opslag van zijn tegenstander, om het in de volgende game af te maken. Griekspoor won het afgelopen weekeinde nog het grastoernooi van Rosmalen. Hij was in de finale te sterk voor de Australiër Jordan Thompson. Het was zijn tweede titel op ATP-niveau.

Van de Zandschulp

Botic van de Zandschulp heeft in de eerste ronde van het grastoernooi van Queen’s niet voor een verrassing kunnen zorgen. Hij verloor van de als vierde geplaatste Amerikaan Frances Tiafoe. Het werd, in een partij die 1 uur en 8 minuten duurde, 6-2, 6-4.

Van de Zandschulp maakte zijn rentree nadat hij zich afmeldde voor het toernooi in Rosmalen omdat hij niet op tijd hersteld was van een voetblessure die hem al hinderde op Roland Garros. In Parijs werd hij in de eerste ronde uitgeschakeld.

Tegen Tiafoe, die afgelopen weekeinde het toernooi van Stuttgart won en nu de nummer 10 van de wereld is, zat een zege er nooit in. In de tweede set kon Van de Zandschulp, teruggevallen naar de 41e plek op de mondiale ranking, wel wat meer weerstand bieden. Het grastoernooi op Queen’s geldt als voorbereiding op Wimbledon, het grandslamtoernooi dat op 3 juli begint.

Carlos Alcaraz bereikte de tweede ronde op Queen’s. De als eerste geplaatste Spanjaard won moeizaam van de Fransman Arthur Rinderknech, de nummer 83 van de wereld: 4-6, 7-5, 7-6 (3). Voor Alcaraz was het zijn eerste wedstrijd van het grasseizoen. Anderhalve week geleden verloor hij in de halve finale van Roland Garros van Novak Djokovic. Alcaraz kreeg kramp in die wedstrijd en kon Djokovic daarna geen weerstand meer bieden. In de tweede ronde op Queen’s speelt Alcaraz tegen de Tsjech Jiri Lehecka.

