Met knopje op stuur bandendruk tijdens koers verhogen of verlagen Team DSM introduceert in Parijs-Roubaix ’top secret’ James Bond-snufje

Door Stijn Joris en Jan-Pieter de Vlieger Kopieer naar clipboard

Team DSM bij de ploegenpresentatie van de Amstel Gold Race Ⓒ ANP/HH

PARIJS - Na het verstelbare zadel van Matej Mohoric introduceert Team DSM een nieuw James Bond-snufje in de koers: met de ’Scope Cycling Atmoz’ kunnen renners tijdens Parijs-Roubaix op elk moment de bandendruk verhogen of verlagen. Gewoon even een knopje indrukken aan het stuur en klaar.