Eerste Afghaanse vrouw ooit op Paralympische Spelen ziet droom in rook opgaan

Khudadadi werd samen met discuswerper Hossain Rasouli geselecteerd voor de Paralympische Spelen. De twee zouden de enige twee Afghanen zijn die hun land mochten vertegenwoordigen in Tokio. Maandag zouden ze naar Japan vliegen, maar uiteindelijk kon geen van beiden afreizen.

„Helaas konden ze Kabul niet op tijd verlaten door de onrust die momenteel heerst in Afghanistan”, vertelt Arian Sadiqi, de Afghaanse delegatieleider, aan Reuters. „Ze waren allebei ontzettend opgewonden om te gaan. Er was geschiedenis in de maak. Zakia had een geweldig rolmodel kunnen zijn voor alle andere vrouwen in Afghanistan.”

Nu de Taliban de controle in het land probeert over te nemen, wordt gevreesd voor de vrouwenrechten in Afghanistan. „We hadden de afgelopen jaren veel vooruitgang geboekt. Vroeger, tijdens de vorige Taliban-periode, konden mensen niet deelnemen aan de Olympische of Paralympische Spelen, zeker vrouwen niet. Voor mij zijn deze gebeurtenissen hartverscheurend”, zegt Sadiqi.