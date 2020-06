Eredivisie-clubs geraakt door loyaliteit fans; seizoenskaarten massaal verkocht

Ajax gaat in absolute aantallen aan kop met de verkoop van seizoenskaarten voor de komende Eredivisie-jaargang. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - De Eredivisie-clubs zijn zeer te spreken over de loyaliteit die de supporters tonen in de huidige coronacrisis. Het betaald voetbal is financieel zwaar getroffen door de beperkende maatregelen die het kabinet heeft genomen en de zeer voorspoedig verlopende seizoenskaartenverkoop is een financiële opkikker voor de clubs. Vrijwel alle clubs noteren in dit stadium van de verkoop hogere aantallen dan vorig seizoen.