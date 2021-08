Voormalig IOC-voorzitter Jacques Rogge (79) overleden

De Belg stond van 2001 tot en met 2013 aan het hoofd van het Internationaal Olympisch Comité. Hij was de achtste IOC-voorzitter.

Rogge nam als zeiler in de Finn-klasse deel aan de Olympische Spelen van 1968 in Mexico, 1972 in München en 1976 in Montreal. Hij werd een keer wereldkampioen in de Finn-klasse. Rogge was ook rugbyer. Hij kwam tien keer uit voor het Belgische team.

Na zijn carrière als zeiler werd Rogge actief als bestuurder in de sport. Hij was van van 1990 tot en met 1992 voorzitter van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC). In 1991 werd hij lid van het IOC. Tien jaar later volgde hij de Spanjaard Juan Antonio Samaranch op als voorzitter van het IOC. Rogge werd in 2009 herkozen voor een tweede termijn en na twaalf jaar werd hij opgevolgd door de Duitser Thomas Bach.

„Ten eerste en bovenal hield Jacques van sport en om bij atleten te zijn. Hij bracht die passie over op iedereen die hem kende”, herinnert de huidige voorzitter Bach zich zijn voorganger. „Zijn plezier in sport was aanstekelijk.”

Volgens Bach was Rogge een voorzitter die eraan heeft bijgedragen het IOC te hervormen en te moderniseren. „Hij zal vooral worden herinnerd voor zijn inspanningen voor de jeugdsport en voor het instellen van de Jeugd Olympische Spelen. Daarnaast was hij een fel voorvechter van schone sport en streed hij onvermoeibaar tegen dopinggebruik.”

„De gehele olympische beweging betreurt het verlies van een grote vriend en gepassioneerde fan van de sport”, aldus Bach.