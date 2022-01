Wout van Aert deelt verbluffende cijfers

Het mag niet verbazen dat een perfectionist als Van Aert allerlei cijfers en data nauwgezet bijhoudt. En dus kon de renner van Jumbo-Visma becijferen dat hij in 2021 welgeteld 205 nachten niet in zijn eigen bed geslapen had. Dat is 56 procent van het jaar.

Van die nachten sliep hij 72 keer boven de 2000 meter, op hoogtestage dus. Dat legde Van Aert geen windeieren want in zijn 62 koersdagen (49 wegwedstrijden, 13 veldritten) boekte hij 21 overwinningen. Hij won dus meer dan één koers van de drie waaraan hij in 2021 deelnam.

Aan die 21 zeges gingen 31.064 trainingskilometers vooraf, becijferde Van Aert. Kort door de bocht: elke zege kostte ongeveer 1.500 trainingskilometers. Die ruim 31.000 kilometers werden in net geen duizend trainingsuren afgelegd: 996.

Als je die achter elkaar zet, zat Van Aert in 2021 41 dagen onafgebroken op de fiets, wedstrijdkilometers nog niet meegerekend.

Bron; Nieuwsblad/