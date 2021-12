Premium Het beste van De Telegraaf

’Tot dan is het geduld bewaren en hopen dat het goed komt’ In afwachting van ontwaking heerst onzekerheid na dramaval Amy Pieters

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

De artsen hebben hun tevredenheid uitgesproken over de operatie aan het hoofd van Amy Pieters, die in kunstmatige coma wordt gehouden. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - De valpartij van Amy Pieters met dramatische gevolgen is als een bom ingeslagen. Door de betrokkenen wordt vastgeklampt aan elk positief geluid vanuit Spanje, al heerst vooral de onzekerheid over de 30-jarige wielrenster die in kunstmatige coma wordt gehouden. De artsen hebben wél hun tevredenheid uitgesproken over de operatie aan haar hoofd. „Maar wat dat precies inhoudt, weten we pas over een paar dagen”, zegt haar ploegleider Danny Stam.