Davy Klaassen schiet in eigen doel, Peter Bosz wint weer

Na een uur zonder doelpunten was Klaassen halverwege de tweede helft onfortuinlijk. Na een corner van Hoffenheim probeerde hij de bal met links weg te werken, maar de bal verdween in eigen doel. Voor de oud-Ajacied was het z'n eerste eigen doelpunt uit zijn loopbaan.

De eigen goal bleek de opmaat voor een teleurstellende slotfase van Werder; via Christoph Baumgartner en Sargis Adamyam liep Hoffenheim, getraind door de Nederlander Alfred Schreuder, uit naar een marge van drie.

Voor Werder was het al de zevende thuiswedstrijd op een rij die geen overwinning opleverde; twee keer werd er gelijkgespeeld, vijf keer verloren. Werder staat op de zestiende plaats, met slechts twee punten meer Fortuna Düsseldorf. Hoffenheim staat in de subtop op de zevende plek.

Bosz wint met Leverkusen voor derde keer op een rij

Peter Bosz heeft met Bayer Leverkusen voor de derde keer op een rij gewonnen. In eigen huis werd hekkensluiter Fortuna Düsseldorf met 3-0 verslagen.

Kai Havertz, Lars Bender en Lucas Alario waren trefzeker voor de nummer 5 van de Bundesliga. Havertz nam vlak voor rust met een kopbal de 1-0 voor zijn rekening en in de 79e minuut maakte Bender uit een corner de 2-0. Voor Bender was het pas zijn eerste doelpunt van het seizoen. Vlak voor tijd schoot invaller Alario de 3-0 binnen uit een strafschop.

Het is de eerste keer dit seizoen dat Leverkusen een reeks van drie zeges neerzet. Vorige week werd de uitwedstrijd tegen Paderborn met 4-1 gewonnen, voor de winterstop het uitduel met Mainz met 1-0.