Dick Lukkien wil per se weg door de voordeur: ’Emmen goed achterlaten’

Door Jeroen Kapteijns

Dick Lukkien gelooft er in dat FC Emmen nog voldoende punten kan pakken.

EMMEN - Ruim zeven jaar geleden stapte Dick Lukkien voor de eerste keer als trainer Stadion De Oude Meerdijk van FC Emmen binnen, niet wetende dat hij begon aan een voor een voetbaltrainer ongekend lange periode. Komend seizoen zal Lukkien in de Keuken Kampioen Divisie zijn andere grote liefde FC Groningen helemaal opnieuw moeten opbouwen, maar daar wil de geboren Winschotenaar het nu absoluut niet over hebben. Er telt maar één ding: door de voordeur vertrekken door FC Emmen in de Eredivisie te houden. „Ik heb hier zo’n mooie tijd gehad en wat ik het allerliefste wil, is FC Emmen goed achterlaten”, aldus Lukkien.