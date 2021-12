Sport kort: NK baanwielrennen vroeger op de dag

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

NK baanwielrennen overdag door coronamaatregelen

15.57 uur: De Nederlandse kampioenschappen baanwielrennen gaan eind december door met een vervroegd programma. Organisator Libéma en wielerbond KNWU hebben besloten de wedstrijden te laten doorgaan van 27 tot en met 29 december in het Apeldoornse Omnisport. Vooralsnog is publiek niet toegestaan bij de titelstrijd.

De wedstrijden zullen telkens worden gehouden van 10.00 tot 16.00 uur. Vorig jaar gingen de nationale kampioenschappen vanwege de coronasituatie niet door. De organisatie baseert zich nu op de huidige maatregelen.

Wereldtitel zeilster Plasschaert in Laser, Akkerman twaalfde

15.25 uur: De Belgische Emma Plasschaert heeft voor de kust van Al-Musannah in Oman de wereldtitel veroverd in de Laser Radial-klasse. Ze werd daarmee de opvolgster van Marit Bouwmeester, die na de Spelen van Tokio een pauze houdt. De Nederlandse deelnemers konden zich niet mengen in de strijd om de medailles. Mirthe Akkerman eindigde als twaalfde.

Plasschaert hield Europees kampioene Agata Barwinska uit Polen achter zich. Het brons ging naar de Litouwse Viktoria Androelyte, die olympisch kampioene Anne-Marie Rindom uit Denemarken van het podium hield. Maxime Jonker, op het EK nog tweede achter Barwinska, bleef steken op de zestiende plaats.

Gözübüyük fluit titelhouder in Champions League

13.10 uur: Scheidsrechter Serdar Gözübüyük heeft woensdag in Sint-Petersburg de leiding over het duel in de Champions League tussen de Russische kampioen FC Zenit en Chelsea, de titelhouder in het Europese bekertoernooi. De Engelse club is met 12 punten uit vijf wedstrijden al zeker van een plek in de knock-outfase van de Champions League.

Zenit heeft 4 punten en gaat na de winterstop verder in de Europa League. Chelsea strijdt met Juventus om de eerste plaats in Groep H. De Italiaanse club, die ook 12 punten heeft, sluit de groepsfase in Turijn af tegen het uitgeschakelde Malmö (1 punt). Beide wedstrijden beginnen om 18.45 uur.

Scheidsrechter Danny Makkelie fluit dinsdag in San Siro de wedstrijd in de Champions League tussen AC Milan en Liverpool. Ajax krijgt in de laatste groepswedstrijd tegen Sporting Lissabon te maken met de Italiaanse arbiter Davide Massa. Beide clubs zijn al zeker van een vervolg in de Champions League. Ajax won de vorige vijf wedstrijden in groep C en kan als eerste Nederlandse club de poulefase van de Champions League afsluiten met de maximale score van 18 punten.

Loting knock-outfase Europa zonder bezoekers

12.51 uur: De loting voor het vervolg van de Europese voetbaltoernooien vindt volgende week maandag achter gesloten deuren plaats. De Europese voetbalbond UEFA heeft daartoe besloten vanwege het coronavirus, waardoor reizen is beperkt. Op het hoofdkantoor van de UEFA in de Zwitserse stad Nyon wordt volgende week geloot voor de knock-outfase in de Champions League, Europa League en Conference League.

Drie dagen later, op 16 december, wordt ook de loting voor de groepsfase van de Nations League zonder bezoekers gehouden in Nyon. De indeling van de groepen in de landencompetitie zou eigenlijk in Montreux plaatsvinden. De UEFA noemde „reisbeperkingen opgelegd door de relevante lokale en Zwitserse autoriteiten” de reden voor het besluit.

Duitse wedstrijden in Vierschansentournee zonder publiek

12.34 uur: De twee wedstrijden skispringen uit de befaamde Vierschansentournee in Duitsland worden zonder publiek gehouden. Oberstdorf en Garmisch-Partenkirchen liggen in de deelstaat Beieren en daar moeten vanwege de coronacrisis voorlopig alle topsportwedstrijden zonder toeschouwers worden gehouden. Zo voetbalt Bayern München woensdag in de Champions League tegen FC Barcelona in een leeg stadion.

De 70e editie van de Vierschansentournee begint op 29 december in Oberstdorf, drie dagen later is in Garmisch-Partenkirchen het traditionele nieuwjaarsspringen. „Helaas biedt de nieuwe verordening van de regering in de deelstaat Beieren ons geen speelruimte”, zegt de organisatie in Oberstdorf. In Garmisch-Partenkirchen hopen ze stiekem nog op versoepelingen. „We zouden binnen een paar uur weer kunnen beginnen met de kaartverkoop, desnoods vlak voor Kerstmis nog. Maar we verwachten niet dat dit kan.”

De kaartverkoop voor de wedstrijden uit de reeks in de Oostenrijkse steden Innsbruck (4 januari) en Bischofshofen (6 januari) gaat voorlopig wel door. Oostenrijk hanteert een 2G-beleid, wat betekent dat alleen mensen die gevaccineerd zijn tegen het coronavirus of het virus recent hebben doorgemaakt ergens naar binnen mogen.

De Poolse skispringer Kamil Stoch won begin dit jaar voor de derde keer de Vierschansentournee.

Roeibond neemt ook afscheid van coach Verdonkschot

12.09 uur: Na Mark Emke stopt ook Josy Verdonkschot als hoofdcoach bij de Nederlandse roeibond. Technisch directeur Hessel Evertse bevestigt dat Verdonkschot (65) zijn ontslag heeft aangeboden. De coach van de vrouwen kon zich niet vinden in de nieuwe structuur waarin Eelco Meenhorst is gepromoveerd tot hoofdcoach.

„We hebben de tijd genomen om voor Josy een passende plek te vinden in de organisatie, maar uiteindelijk heeft hij besloten dat er sprake is van een te groot verschil van inzicht”, aldus Evertse, die eerder Emke zag stoppen als mannenhoofdcoach. Meenhorst was verantwoordelijk voor de succesvolle mannen dubbelvier en mannen dubbeltwee en krijgt nu vijf trainingsgroepen onder zich, begeleid door een groep coaches en wetenschappers. „We hebben gezien wat je moet doen om goud te winnen op de Olympische Spelen. We kennen de weg en willen die breder uitrollen”, aldus Evertse, die in Tokio de mannendubbelvier het goud zag veroveren.

Verdonkschot was jarenlang coach van de vrouwen. Onder zijn leiding wonnen Marit van Eupen en Kirsten van der Kolk in Peking 2008 olympisch goud in de lichte dubbeltwee. Maaike Head en Ilse Paulis deden dat eveneens onder Verdonkschot bij Rio 2016. Evertse: „We respecteren Josy’s besluit. Hoezeer ik het ook betreur, want hij heeft lang een toegevoegde waarde gehad. Ik heb hem en Mark Emke hoog zitten, maar je kunt tegenover elkaar komen te staan.”

Weinig animo voor wereldbekercross in de sneeuw

11.05 uur: Corné van Kessel is zondag de enige Nederlandse veldrijder bij de mannen die start in de wereldbekercross van Val di Sole. Bondscoach Gerben de Knegt heeft ook bij de vrouwen tal van afmeldingen voor de wedstrijd, die op een vrijwel zeker besneeuwd parcours wordt verreden. De Knegt vindt het jammer voor de organisatoren van de Italiaanse cross, maar heeft begrip voor de renners. Marianne Vos maakt in Italië haar rentree na een pauze in haar veldritprogramma.

De Knegt selecteerde zes vrouwen onder wie de mountainbikesters Anne Tauber en Anne Terpstra. „Normaal is het dringen voor de startplaatsen”, zegt de bondscoach. „Nu is de animo dermate klein dat Terpstra en Tauber kunnen meedoen, zonder dat ze daar andere rensters mee uit de selectie verdringen. Voor Marianne Vos is dit het moment om terug te keren in het veld en te beginnen aan het tweede deel van haar veldritseizoen.”

Onder meer Lucinda Brand, leidster in de wereldbeker, en Annemarie Worst ontbreken. Bij de mannen komt Lars van der Haar niet in actie en rijdt Mathieu van der Poel pas de week erop in Rucphen zijn eerste wedstrijd van het seizoen. De Knegt: „Het is ontzettend jammer voor de organisatie, die de kans biedt om een keer een cross in de sneeuw te rijden. Maar dit heeft toch te maken met het feit dat het wedstrijdprogramma met zestien wereldbekercrossen eigenlijk te vol is. Normaal is dit al het moment om een trainingsperiode in de zon in te lassen om goed voor de dag te komen in de drukke kerstperiode.”

Bij de vrouwen staan verder Denise Betsema, Puck Pieterse en Fem van Empel aan de start.

Vierde zege op rij basketballers Utah Jazz in NBA

09.42 uur: Utah Jazz heeft in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA voor de vierde keer op rij gewonnen. Ditmaal was de ploeg uit Salt Lake City in Cleveland te sterk voor de Cavaliers. Het werd 109-108 voor de bezoekers nadat Darius Garland, goed voor 31 punten, in de zoemer de kans had gemist om Cleveland alsnog aan de overwinning te helpen.

Bij Utah Jazz was Donovan Mitchell de uitblinker met 35 punten. Het was zijn derde wedstrijd op rij waarin hij meer dan 30 punten scoorde. Utah staat in de Western Conference kort achter de koplopers Golden State Warriors en Phoenix Suns. Cleveland had net vier duels op rij gewonnen.

Charlotte Hornets won, ondanks de afwezigheid van LaMelo Ball vanwege het coronaprotocol, met 130-127 bij Atlanta Hawks. Bij de Hawks maakte Trae Young indruk met 25 punten en 15 assists. De topschutter speelde echter voor de opponent: Miles Bridges met 32 punten.

Drie Nederlandse schakers in challenger Tata

09.01 uur: Het schaaktoernooi Tata Steel Chess in Wijk aan Zee kent begin volgend jaar ook weer een zogenoemd challengertoernooi. In januari van dit jaar vond dat vanwege de coronamaatregelen niet plaats. De organisatie maakte maandag bekend dat drie Nederlandse grootmeesters zullen deelnemen aan de Tata Steel Challengers. Het gaat om Max Warmerdam, die vorige week Nederlands kampioen werd, Erwin l’Ami en Lucas van Foreest.

De speler met de hoogste ranking (2631) in het challengertoernooi is de Kazach Rinat Joemabajev. Het toernooi wordt tegelijkertijd gespeeld met het Tata Steel Chess Tournament waarin Nederland wordt vertegenwoordigd door Anish Giri, de nummer 7 van de wereld, en Jorden van Foreest, de winnaar van het hoofdtoernooi van 2021. De Noor Magnus Carlsen, momenteel zijn wereldtitel verdedigend, komt ook weer in actie in de 84e editie van het hoog aangeschreven toernooi. Er wordt gespeeld van 14 tot en met 30 januari. Toeschouwers zijn vooralsnog vanwege de huidige coronaregels niet toegestaan.

Golfsters Weber en Van Dam nog in race voor spelerskaart LPGA

07.39 uur: Golfsters Anne van Dam en Dewi Weber zijn nog in de race om een spelerskaart voor de LPGA Tour te bemachtigen. Beide Nederlandse vrouwen eindigden bij de beste zeventig golfsters in de zogenoemde Q-Series, het kwalificatietoernooi voor deelname aan toernooien van het hoogste niveau.

Weber kwam na een slotronde op de golfbaan van Mobile, Alabama tot een score van 69 en een totaal van 8 onder par. Daarmee eindigde ze op de gedeelde zestiende plaats. Van Dam, afgelopen zomer voor Nederland uitkomend op de Olympische Spelen, werd in de eerste van twee toernooien gedeeld 35e met een eindscore van -4.

Volgende week volgt in Dothan het tweede kwalificatietoernooi waaraan nog zeventig golfsters mogen deelnemen. De resultaten van dit weekeinde worden daarin meegenomen. De beste 45 golfsters verdienen dan het recht om uit te komen op de LPGA Tour.

Trainer Ten Hove van IKO positief op corona in Salt Lake City

07.34 uur: Trainer Erwin ten Hove van Team IKO heeft in Salt Lake City positief getest op het coronavirus. Schaatstrainer Martin ten Hove van de ploeg met onder anderen Jorien ter Mors en Jan Blokhuijsen heeft dat bevestigd. Voor de schaatsers van Team IKO, die allen negatief hadden getest, heeft het geen gevolgen, meldt de ploeg.

Erwin ten Hove is in Salt Lake City in quarantaine gegaan en heeft geen klachten. „Waar ik het opgelopen kan hebben weet ik niet, het enige wat ik me kan voorstellen is dat het bij het afhalen van het eten was”, zei ten Hove tegen het AD. „We zijn voortdurend ontzettend voorzichtig geweest, hielden ons aan heel strakke regels.”