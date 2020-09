Dafne Schippers wint 100 meter in Polen

De 28-jarige sprintster uit Utrecht zegevierde in een tijd van 11,29 seconden. De Poolse Ewa Swoboda finishte als tweede in 11,34, de Zwitserse Ajla Del-Ponte eindigde als derde in 11,35.

Schippers meldde zich vorig weekeinde bij de NK atletiek uit voorzorg af voor de finale van de 200 meter wegens aanhoudende rugklachten. Ze wilde zich in Utrecht niet forceren in verband met de grotere wedstrijden die ze dit jaar nog wil afwerken.

Nadine Visser eindigde in Chorzow als tweede op de 100 meter horden in 12,95. De Wit-Russische Elvira Herman zegevierde in 12,87, Eefje Boons finishte als zesde in 13,53.