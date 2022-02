Kickbokser wil zich volledig focussen op rematch tegen Arek Wrzosek Badr Hari zegt af voor persconferentie Glory

Door Lars van Soest

Badr Hari deelt uit aan Arkadiusz Wrzosek, maar moest uiteindelijk het onderspit delven tegen de Pool. Hari krijgt op 19 maart kans op eerherstel. Ⓒ ANP/HH

Badr Hari is dinsdag toch niet aanwezig bij de persconferentie in aanloop naar Glory80 op 19 maart in het Belgische Hasselt. De zwaargewicht, die op 19 maart in de Trixxo Arena een rematch vecht tegen de Pool Arek Wrzosek, heeft afgezegd, zo werd maandag bekendgemaakt.