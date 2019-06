Oranje-topscorer Van Persie feliciteert Miedema met mijlpaal

Archieffoto: Robin van Persie op de foto met een Vivianne Miedema in een Feyenoord-shirt. Ⓒ OnsOranje

Robin van Persie heeft via sociale media zijn felicitatie overgebracht aan Vivianne Miedema, die dankzij twee doelpunten tegen Kameroen inmiddels de topscorer aller tijden van de Oranje Leeuwinnen is. De inmiddels gestopte Van Persie is met 50 doelpunten de recordhouder bij de Nederlandse mannen.