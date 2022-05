Premium Het beste van De Telegraaf

Slot gaat veel spelers woensdag rust geven tegen Go Ahead Eagles Finale werpt schaduw vooruit voor Feyenoord

Door Marcel van der Kraan Kopieer naar clipboard

Arne Slot fanatiek als altijd. Ⓒ Pro Shots

ROTTERDAM - Feyenoord-coach Arne Slot zet op een positieve manier het mes in zijn elftal richting de midweekse uitwedstrijd bij Go Ahead Eagles. Zijn ’finale-team’, dat donderdag in Marseille en zondag tegen PSV diep moest gaan, krijgt voor een groot deel rust. Dat kan, nu de derde plaats is binnengesleept.