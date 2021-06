Romelu Lukaku eert Christian Eriksen met twee treffers

Het drama rond Christian Eriksen, die bij Denemarken-Finland onwel werd en op het veld gereanimeerd moest worden, lieten de spelers van Rusland en België ook niet onberoerd. Enkele Rode Duivels (Jan Vertonghen en Toby Alderweireld) hebben jarenlang met Eriksen samengespeeld bij Ajax en Tottenham Hotspur, terwijl de Belgische spits Romelu Lukaku momenteel ploeggenoot is van de Deen bij Internazionale.

Lukaku is de grote troef van de Belgen dit toernooi. De superspits, die een belangrijke rol speelde bij de eerste landstitel van Inter in elf jaar, had maar tien minuten nodig om de ban te breken. Na geklungel achterin bij de Russen maakte Lukaku zijn eerste toernooigoal. Om zijn goal te vieren stormde de spits richting de dichtstbijzijnde camera om de boodschap ’Chris, sterkte jongen, I love you’ de ether in te slingeren, een steunbetuiging aan zijn ploeggenoot Christian Eriksen.

Het was al de 61e interlandgoal van Lukaku in 94 interlands, duizelingwekkende cijfers. En het is alweer het vierde grote toernooi waarop de spits doel trof na het WK 2014, EURO 2016 en het WK2018. Waar Lukaku op die laatste twee toernooien op schot was in de groepsfase (met respectievelijk twee en vier goals), daar lukte het hem toen niet om het verschil te maken in de knock-outfase. Gezien zijn huidige topvorm wordt in België verwacht dat Lukaku zijn team heel ver het toernooi in zal leiden, wellicht zelfs tot de zo felbegeerde eerste grote prijs.

De Belgen kenden een rommelige aanloop naar de fysieke problemen van de belangrijke schakels Kevin De Bruyne en Axel Witsel. Voor beide middenvelders kwam het duel in Sint-Petersburg te vroeg. Youri Tielemans, die zich het afgelopen jaar stormachtig heeft ontwikkeld bij de Belgen en een zekerheidje is in de middenlinie, werd daarom vergezeld door Thorgan Hazard en Leander Dendoncker.

Blessurespook

Het blessurespook trof de Belgen ook in Sint-Petersburg. Verdediger Timothy Castagne raakte zwaar geblesseerd bij een botsing en blijkt in navolging van De Bruyne een scheurtje in een oogkas te hebben opgelopen. Het was de vervanger van Castagne, Thomas Meunier, die in de 34e minuut profiteerde van zwak keeperswerk van de Russische goalie Anton Shunin.

Daarmee was de wedstrijd gespeeld en konden de Belgen, die een zwaar reisprogramma hebben in de groepsfase, een beetje krachten sparen. Eden Hazard kreeg in de slotfase ook nog wat speelminuten. De voormalige ster van deze Belgische generatie heeft twee uiterst moeizame jaren achter de rug met veel blessureleed, maar de Rode Duivels hopen, dat Hazard in de vertrouwde omgeving van de nationale ploeg zijn oude niveau kan aantikken.

Op stoom

Als Hazard op stoom komt en De Bruyne zijn fysieke ongemakken van zich af kan schudden, hebben de Belgen een ploeg die heel ver kan komen dit toernooi en wellicht een gooi kan doen naar de titel, nadat dat drie jaar geleden op het WK in Rusland net niet lukte.

Lukaku bewees in de slotfase nogmaals dat hij er klaar voor is om met deze gouden Belgische generatie zilverwerk te pakken. De powerspits spurtte goed weg in de diepte en maakte er beheerst 3-0 van, zijn magnifieke gemiddelde nog wat opvijzelend tot 62 goals in 94 interlands. Daarmee heeft Lukaku in zijn laatste 43 interlands voor de Rode Duivels maar liefst 45 goals gemaakt.