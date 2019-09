Zidane weet aan wie Real-drama ligt: ’Iedereen’

PSG was vooral op het middenveld heer en meester. „Het is duidelijk dat ze beter waren dan wij in elke linie”, moest de Franse hoofdcoach achteraf toegeven. „De manier waarop ze speelden, op het middenveld…Wat me vooral frustreert is het gebrek aan intensiteit aan onze kant. Op dit niveau is dat onmogelijk. Zij zijn goed in het creëren van kansen, dat is niet wat mij zorgen baart, maar het gebrek aan intensiteit aan onze kant frustreert me wel.”

Het PSG-duo Idrissa Gueye en Marco Verratti blonken uit, de Koninklijke schoot zelfs geen één keer op doel in het Parc des Princes. „Het is een raar gevoel om geen goede kansen te creëren met de spelers die voorin staan - Gareth Bale, Karim Benzema en Eden Hazard”, aldus Zidane. „Je kunt slecht spelen maar als je speelt met intensiteit en als je vecht voor de bal, dan kom je altijd in de wedstrijd.”

Iedereen

Volgens de aanwezige pers speelde Courtois inderdaad niet al te best, vooral bij het eerste doelpunt ging hij niet vrijuit toen hij in de korte hoek werd verslagen. Maar Zidane veegde elke kritiek op de Belg van tafel. „Het is de schuld van iedereen. We winnen samen, we verliezen samen”, zei hij.

Navas verliet deze zomer Madrid en trok naar Parijs omdat hij na de komst van Courtois niet langer eerste sluitpost was. De Costa Ricaan was tussen 2016 en 2018 wel eerste keus bij de Spaanse topclub en won er drie jaar achtereen de Champions League.

Navas

Toch wil Navas zelf niet over een revanche spreken: „Het was vreemd om te zien dat mijn voormalige teamgenoten tegenover mij stonden in de spelerstunnel”, gaf hij toe. „Maar dat kan gebeuren in het voetbal en ik ben nog steeds bevriend met hen, op het veld staat iedereen echter aan zijn kant.”

„En nee, ik zie dit niet als wraak”, ging hij verder. „Zodra ik in Parijs aankwam, voelde ik me thuis. Ik ben gelukkig bij PSG en wat Madrid betreft, houd ik alleen de beste herinneringen over. Ik heb geen wrok voor iemand. Ik verliet Real niet omdat de een of de ander dit of dat zei, ik ging weg voor mijn familie en omdat ik dacht dat het de beste beslissing was om op dat moment te nemen.”