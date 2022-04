Max Verstappen na tweede uitvalbeurt: ’Dit is heel slecht’

Een zichtbaar balende Verstappen verscheen na afloop van de race voor de camera van ViaPlay. De Nederlander had nog geen idee waar zijn uitvalbeurt precies vandaan kwam, maar was duidelijk. „Dit is gewoon heel slecht. Ik weet niet wat ik er verder van moet maken, maar dat er veel werk aan de winkel is, is duidelijk. Twee keer uitgevallen in drie races. Dus...”

Tijdens de race kon de huidig wereldkampioen leider Charles Leclerc al niet bijhouden. „Ik had geen kans. Mijn banden sleten veel sneller, waardoor ik veel meer moest managen. Dit was was gewoon waardeloos. Over het algemeen zijn zij ook veel beter op hun banden dit seizoen. Dus daar moeten we ook naar kijken.”

