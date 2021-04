Twijfel slaat toe bij Chris Froome

De 35-jarige Brit reed dit seizoen drie rittenkoersen uit: de UAE Tour, Ronde van Catalonië en Tour of the Alps. Maar een rol van betekenis spelen in het eindklassement, dat zat er niet meteen in voor Froome met een 47e, 81e en dus 93e plaats.

Deze week staat de renner van Israel Start-Up Nation aan de start van de Ronde van Romandië. Daarna volgt de Dauphiné en dan is het tijd voor de Tour de France. Froome gelooft nog steeds wel rotsvast in een vijfde eindzege in Frankrijk.

Koersen met passie

„Ik hou van wat ik doe”, aldus de Brit bij La Gazzetta dello Sport. „Nog meer als ik op kop kan rijden, zoals in de tijd voor mijn zware valpartij. Ik haal dus veel plezier uit overwinningen, maar ook nu koers ik nog met veel passie. Ik fiets nog steeds graag, ook al kom ik op dit moment binnen aan de andere kant van het peloton. Mijn honger is nog niet veranderd en dus training ik even hard als vroeger. Mijn cijfers zijn dan wel niet hetzelfde, maar ik geloof in het proces. Ik moet geloven dat hard werken op een bepaald moment resultaat gaat geven. Maar nu zit ik nog niet op mijn oude niveau.”

Froome is naar eigen zeggen „meer dan een jaar” weggeweest, door zijn val en de coronapandemie. Daarom duurt het allemaal wat langer om weer top te zijn. En dat heeft ook zo zijn gevolgen voor dat andere doel komende zomer, de Olympische Spelen.

Glimlach

„Op een dag hoop ik wakker te worden en opnieuw mezelf te voelen”, klinkt het. „Maar met mijn huidige conditie kan ik zelfs met een glimlach zeggen dat ik geen plek verdien in Tokio. Ik hoop dat ik richting de Tour en Spelen verbeter, natuurlijk.”

Froome won zowel in Londen (2012) als in Rio (2016) brons in het tijdrijden. Groot-Brittannië mag vier renners afvaardigen naar Tokio.