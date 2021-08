Anderlecht wil gezongen liedje na goals tegen Vitesse niet meer horen

Dat doen ze omdat Raman dat lied in 2015 bij AA Gent in de microfoon zong, waar de aanvaller later voor gestraft werd. De geuzennaam ’Boeren’ wordt gebruikt voor de fans van rivaal Club Brugge, maar het blijft een homofoob en discriminerend lied. Anderlecht stelde intussen ook vast dat aan de ene kant steeds meer mensen meezingen, maar aan de andere kant veel mensen het niet langer accepteren.

Anderlecht-woordvoerder Mathias Declercq reageerde bij het regionale medium Bruzz. „Wij horen dat ook in het stadion, maar het is een minderheid van de supporters. Noch de club, noch de spelers vinden dit een goed idee. We zouden veel liever hebben dat er iets anders gezongen wordt. Daarom gaan we praten met de supporters. Niet om hen te straffen, maar om duidelijk te maken dat er genoeg andere liedjes zijn om te zingen.” De voetbalbond laat weten dat al wie zich benadeeld voelt een klacht kan indienen bij het meldpunt voor discriminatie.

Raman en Joshua Zirkzee krijgen in de voorhoede van Anderlecht gezelschap van Christian Kouamé. De club huurt de Ivoriaanse spits van Fiorentina. Kouamé debuteerde in 2018 bij Genoa in de Serie A. Na een kruisbandblessure maakte de Afrikaan begin 2020 de overstap naar Fiorentina. Bij Fiorentina was Kouamé, die vier interlands heeft gespeeld, afgelopen seizoen vooral invaller.

