PSV wint, maar verzuimt aan doelsaldo te werken in Volendam

PSV heeft dit seizoen een goede staat van dienst in de topduels. Van de vier voorgaande confrontaties met Ajax en Feyenoord (één duel om de Johan Cruijff Schaal en drie competitieduels) werden er drie gewonnen door PSV en één gelijkgespeeld. De Brabanders hebben de titelkansen vooral verspeeld tegen de zogenaamde kleintjes. De uitwedstrijden tegen nummer zestien, zeventien en achttien (FC Emmen, FC Groningen en SC Cambuur) werden allemaal verloren.

Twee daarvan werden gespeeld op kunstgras, waardoor PSV gewaarschuwd mocht zijn voor de uitbeurt op het kunstgras van FC Volendam. De nummer veertien van de Eredivisie had voorafgaand aan het duel met PSV dit kalenderjaar bovendien een uitstekende status in eigen huis met een ongeslagen reeks van zes duels (vijf zeges en een gelijkspel).

De eerste helft kende weinig hoogtepunten in de vorm van kansrijke momenten voor beide doelen. Kenmerkend voor de moeite die PSV had met het stugge verweer van FC Volendam, was dat er pas één kans was geweest voor de Eindhovenaren, uit een goed ingestudeerde counter, toen het team van Van Nistelrooy uit een snelle counter de 0-1 maakte. Na goede passes van Joey Veerman, de Volendammer in Eindhovense dienst, en Guus Til maakte Luuk de Jong er 0-1 van.

Luuk de Jong heeft de score geopend. Ⓒ Pro Shots

De tiende Eredivisiegoal van de captain van PSV, die voor de zevende keer in een Eredivisieseizoen de dubbelde cijfers heeft gehaald, maar dit seizoen ver verwijderd zal blijven van zijn recordaantal van 28, die hij neerzette in het seizoen 2018/2019.

De Jong was in de vorige wedstrijd tegen Excelsior halverwege uitgevallen vanwege licht hamstringklachten, maar was fit genoeg om aan de aftrap te staan. In vergelijking met die wedstrijd waren er basisplaatsen voor Guus Til en Jarrad Branthwaite, wat ten koste ging van Fabio Silva en Olivier Boscagli. De Fransman speelt na zijn knieblessure niet op kunstgras.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Nog voor rust maakte Til er 0-2, een fraai schot na goed terugleggen van Johan Bakayoko, waarmee PSV op rozen leek te zitten om voor de tweede opeenvolgende keer een uitwedstrijd te winnen.

Het team van Van Nistelrooy kwam echter niet scherp uit de kleedkamer voor de tweede helft, waardoor FC Volendam het heft in handen nam. Met een kopbal uit een counter zorgde de boomlange verdediger Xavier Mbuyamba voor de aansluitingstreffer. PSV stelde snel orde op zaken en opnieuw was het Til, die bij de goal betrokken was. Erick Gutierrez legde de bal goed terug, waarna Til raakt raakte. De middenvelder heeft daarmee dit seizoen alweer dertien goals en vijf assists verzorgd in alle competities en heeft daarmee zijn waarde bewezen voor PSV, terwijl hij heel wat keren op de reservebank heeft gezeten.

Maar ook de nieuwe marge van twee doelpunten was niet veilig voor de Volendamse dadendrang. De thuisploeg bleef ten aanval trekken en bij een van die aanvallen stond het achterin bij PSV helemaal niet goed, waardoor Daryl van Mieghem alle vrijheid had om de 2-3 binnen te schieten.

Xavier Mbuyamba zorgt voor de eerste aansluitingstreffer. Ⓒ Pro Shots

Door de kleine marge bleef het tot op het laatst spannend en beide ploegen kregen kansen. Voor PSV verzuimde Veerman te scoren tegen zijn oude club. Na balverlies in de Volendamse achterhoede behield de ingevallen Anwar El Ghazi goed het overzicht en bezorgde Veerman een opgelegde kans. De middenvelder zocht het doel echter te hoog.

Benauwde momenten PSV

Aan de andere kant waren er voor FC Volendam meerdere kansen op de gelijkmaker. De snelle Gaetano Oristanio, de gevaarlijkste klant aan de zijde van de thuisclub, stuitte na een goede aanval in de één-tegen-één op PSV-doelman Walter Benitez en even daarna zocht Calvin Twigt het doel net iets te hoog. En zo wist PSV met de nodige moeite toch de drie punten veilig te stellen, waardoor er geen onnodige schade werd opgelopen in de aanloop naar de topper tegen Ajax.