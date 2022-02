Inter verzuimt weer om kop over te nemen van AC Milan

Tegen de nummer 19 van de Serie A kwam Inter al na 10 minuten goed weg toen oud-AZ'er Albert Gudmundsson van dichtbij een kans miste. Met de Oranje-internationals Stefan de Vrij en Denzel Dumfries in de basis had Inter wel veel meer balbezit, maar het schoot slechts een paar keer op doel. Ook het slotoffensief leverde geen treffer op. Vorige week had Inter al de kans om Milan van de eerste plaats te verdringen, maar toen verloor de titelverdediger van Sassuolo.

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

AC Milan kwam thuis tegen Udinese in de eerste helft op voorsprong via Rafael Leão. Uit een rommelige aanval maakten de bezoekers halverwege de tweede helft de gelijkmaker. Via de kluts kwam de bal bij Roberto Pereyra terecht, die de bal met een omhaal voor het doel bracht. Daar werkte Iyenoma Udogie de bal achter doelman Mike Maignan. Toen was Marvin Zeegelaar al gewisseld bij degradatiekandidaat Udinese. De middenvelder speelde 55 minuten mee.

Franck Kessie aan de bal. Ⓒ REUTERS

Ook Napoli doet mee in de Italiaanse titelstrijd. AC Milan heeft 3 punten voorsprong op de club uit Zuid-Italië en 2 punten op Inter. Beide achtervolgers speelden een wedstrijd minder dan de koploper.