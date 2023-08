Sean Klaiber: ‘Wij willen Europa in, daar horen druk en verwachtingen bij’

Door de slechte start is de druk op het uitduel met PEC Zwolle van komende zondag groot, al kijkt Klaiber daar anders naar. ,,Bij FC Utrecht is de druk altijd groot. Ook als we al twee keer hadden gewonnen, zouden we nu voor de winst moeten gaan. Wij willen Europa in. Daar hoort druk bij, daar horen verwachtingen bij.”

De jacht op de eerste driepunter van het seizoen moet in Zwolle gebeuren zonder Taylor Booth, die nog herstellende is, en wellicht ook zonder Hidde ter Avest, die niet helemaal fit is en de vrijdagtraining heeft moeten laten schieten. Dat biedt perspectief voor Klaiber, die door een spierblessure in de voorbereiding achterop raakte, waarna Ter Avest aan het seizoen begon als rechtsback. ,,Het is niet lekker om een blessure op te lopen in de voorbereiding”, aldus Klaiber. ,,Je mist wedstrijden. Dat is vaak een beetje onhandig. Als je de voorbereiding mist, gaat de trainer andere keuzes maken. En fysiek loop je achter. Ik ben nu weer terug. Het lijkt erop dat Hidde er niet bij kan zijn. Dan zijn we een beetje stuivertje aan het wisselen. Wie beter presteert, die speelt.”

Uit het duel met SC Heerenveen moeten lessen worden getrokken, vindt Klaiber. ,,We moeten dingen eruit halen, waardoor we beter kunnen worden. Dan doel ik op een hoger baltempo, het tot kansen komen, de wedstrijd controleren, duels aangaan. Dat was te weinig in die wedstrijd. We moeten veel meer de duels opzoeken. Ze moeten niet het idee krijgen, dat er bij ons thuis iets te halen valt.”

Kooplust

Het blijft roerig op de transfermarkt. Tasos Douvikas en Othmane Boussaid azen op een uitgaande transfer, waar achter de schermen hard aan gewerkt wordt. Ryan Flamingo en Oscar Fraulo kwamen er als versterking negen en tien bij en zitten tegen PEC Zwolle voor het eerst bij de selectie. De kooplust van FC Utrecht wekt links en rechts bevreemding, omdat trainer Michael Silberbauer al een flinke selectie tot zijn beschikking heeft. ,,Je ziet natuurlijk veel nieuwe gezichten. Dat is voor iedereen wennen. Maar de jongens passen zich ook goed aan. Bij deze club worden ze goed opgevangen. We moeten zorgen dat we één grote familie zijn. Dat is het belangrijkste. Je hebt ook een sterke selectie nodig om Europees voetbal te halen. Ik vind dat we er sterker op zijn geworden ten opzichte van vorig seizoen. Ik denk dat de club er goed aan heeft gedaan om deze jongens aan te trekken.”

Een vertrek van Douvikas, waar alom op wordt gerekend, zou wel een grote aderlating zijn, beseft Klaiber. Maar desondanks gunt hij de spits zijn transfer. ,,Een club als FC Utrecht moet ook verkopen. Iedereen gunt die jongen een mooie transfer. Hij heeft er keihard voor gewerkt en heeft het verdiend. Ik hoop ook echt, dat hij een mooie stap gaat maken voor zijn carrière. Dat zou ook verdiend zijn. Maar hij is er zelf heel rustig onder. Hij traint goed en houdt zich goed staande. Tasos is ermee bezig, maar zit er lekker in.”