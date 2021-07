Hennie Kuiper steekt kaarsje op voor Casartelli: ’Het bloed stroomde uit zijn oren’

Tour de France

Fraaie solo bezorgt Patrick Konrad zege in kletsnatte Pyreneeën-rit in Tour

De zestiende etappe in de Tour de France, een Pyreneeën-rit over 169 kilometer van El Pas de la Casa naar Saint-Gaudens, is een prooi geworden voor vluchter Patrick Konrad (29). Hij bezorgde Bora-hansgrohe het tweede dagsucces, na de eerdere ritwinst van Nils Politt. Oostenrijker Konrad bleef na een...