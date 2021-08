Sport Kort: Britse sprinter Ujah geschorst wegens dopingverdenking

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Britse sprinter Ujah geschorst wegens dopingverdenking

21.02 uur: De Britse sprinter Chijindu Ujah, lid van de estafetteploeg die tijdens de Spelen in Tokio olympisch zilver won op de 4x100 meter, is voorlopig geschorst op verdenking de dopingregels te hebben overtreden. Dat heeft de integriteitsunit voor de atletiek (AIU) donderdag bekendgemaakt. Volgens The Guardian zou de 27-jarige Ujah positief bevonden zijn op preparaten (SARM's) die helpen bij de spieropbouw.

De AIU zette nog drie andere atleten buitenspel. Dat zijn de Marokkaanse 1500 meter-loper Sadik Mikhou, de Georgische kogelstoter Benik Abramian en de Keniaanse sprinter Mark Otieno Odhiambo.

In een verklaring zegt de AIU tijdens de Spelen nauw te hebben samengewerkt met het internationaal testbureau (ITA) en de gegevens te hebben geleverd om heel specifiek en doelgericht twee van deze atleten te controleren op verboden prestatiebevorderende middelen of methoden.

Het wachten is nu op de conclusies van de ITA-procedures ten aanzien van deze genoemde atleten. Die bepalen of en welke dopingregels zijn overtreden en wat de consequenties daarvan zullen zijn. De Britse estafetteploeg finishte als tweede achter Italië en voor Canada. China werd vierde.

Almere zegt af voor Nederlands-Belgische basketbalcompetitie

19.39 uur: De basketballers van de Almere Sailors doen toch niet mee aan de nieuwe Nederlands-Belgische basketbalcompetitie. De club geeft de licentie terug omdat het niet is gelukt de begroting rond te krijgen.

Eind vorig jaar bereikten de organisatoren van de twee competities een akkoord over een samensmelting. De gecombineerde competitie had in eerste instantie BeNeLeague als werktitel, maar dat werd later BNXT League. Aan de gecombineerde competitie zouden 22 clubs deelnemen, twaalf Nederlandse en tien Belgische. Nu zijn er nog 21 over. De competitie start op 24 september.

„Na een moeizame, sportieve maar ook financiële, start in het vorige seizoen heeft Almere Sailors de aflopen maanden hard gewerkt aan het verkrijgen van nieuwe businesspartners en seizoenkaarthouders. Gebleken is dat zowel vanuit de ondernemers als vanuit mogelijke toeschouwers geen overweldigende belangstelling was om Almere Sailors in haar weg vooruit te ondersteunen”, aldus Almere Sailors in een verklaring. „Het bestuur van Almere Sailors zal in de komende dagen gaan bepalen of Almere Sailors nog een bestaansrecht heeft of dat dit onmogelijk is. Hierover zal zij in overleg treden met experts in deze.”

Beachduo Varenhorst/Van de Velde verslaat wereldkampioenen

19.31 uur: De Nederlandse beachvolleyballers Steven van de Velde en Christiaan Varenhorst hebben zich donderdag op het EK in Wenen rechtstreeks geplaatst voor de tweede ronde van de knock-outfase. Dat ging ten koste van de wereldkampioenen Vjatsjeslav Krasilnikov en Oleg Stojanovski, in Tokio goed voor olympisch zilver.

Het Oranje-koppel startte imponerend. De eerste set werd binnen een kwartier met 21-12 binnengehaald. In de tweede waren de Russen vrijwel gelijkwaardig en dwong Krasilnikov met twee beslissende acties een verlenging af: 20-22. In de tiebreakset stegen Varenhorst en Van de Velde, na een achterstand van 6-9, andermaal boven zichzelf uit met uitstekend blokkeren, aanvallen en serveren: 15-12.

Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen schaarden zich ook als groepswinnaar overtuigend bij de beste zestien in Oostenrijk. Ze verwezen in een Nederlands onderonsje het minder ervaren tweetal Stefan Boermans en Yorick de Groot met 21-17 en 21-15 naar de tussenronde. Beide teams hadden hun openingswedstrijd donderdag gewonnen.

Leen Looijen (74) weg uit raad van commissarissen NEC

17.52 uur: Leen Looijen maakt niet langer deel uit van de raad van commissarissen van NEC. De 74-jarige oud-trainer blijft wel als scout en ’cultuurbewaker’ aan de club verbonden.

„Het is voor mij een natuurlijk moment om nu terug te treden uit de raad van commissarissen. Sinds de degradatie van NEC vier jaar geleden bekleedde ik deze functie en na de promotie maak ik nu ruimte voor nieuwe mensen. Ik heb de afgelopen jaren met veel plezier in de rvc gezeten”, aldus Looijen, die naast trainer ook jarenlang technisch directeur was van de Nijmegenaren. Hij stelde in die periode onder anderen de trainers Jim Calderwood, Johan Neeskens en Mario Been aan.

„Leen was een zeer gewaardeerde collega in de rvc, met al zijn ervaringen en kennis, zijn grote netwerk en zijn ongezouten mening over voetbalzaken. Uiteraard altijd in het belang van NEC. We betreuren het dat Leen vertrekt uit de rvc, maar we weten ook dat hij aan de club verbonden blijft”, zegt Ron van Oijen, voorzitter van de raad van commissarissen van NEC.

Olympisch sprintkampioen Lamont Marcell Jacobs pas in 2022 weer in actie

17.28 uur: De Italiaanse sprinter Lamont Marcell Jacobs, die in Tokio de Jamaicaan Usain Bolt opvolgde als olympisch kampioen op de 100 meter, is voorlopig niet op de atletiekbaan te zien. Op de vraag van een van zijn volgers op Instagram wanneer hij van plan is weer wedstrijden te gaan lopen, antwoordde Jacobs: ”2022.”

Er staan dit seizoen nog vijf Diamond League-evenementen op het programma, waaronder de tweedaagse finale in Zürich (8-9 september). Manager Marcello Magnani liet donderdag weten dat de plotseling wereldberoemde atleet niet door blessures of andere gezondheidsproblemen heeft besloten een pauze in te lassen.

„Hij heeft simpelweg zóveel gegeven dit jaar, alles wat hij had. Dus voluit doorgaan met wedstrijden betekent alleen maar risico lopen geblesseerd te raken”, aldus Magnani. Jacobs won tijdens de Spelen in Japan als eerste Italiaan het koningsnummer van de atletiek. Hij hielp vervolgens de nationale estafetteploeg ook aan het goud op de 4x100 meter.

Beachvolleybalsters Stam en Schoon op EK naar tweede ronde

15.14 uur: De Nederlandse beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon zijn op het Europees kampioenschap in Wenen doorgedrongen tot de tweede ronde. In de eerste ronde versloeg het duo de Italianen Marta Menegatti en Viktoria Orsi Toth in drie sets: 19-21 21-14 15-13.

De koppels Marleen van Iersel/Pleun Ypma en Sanne Keizer/Madelein Meppelink hadden zich via de groepsfase al geplaatst voor de tweede ronde.

De Nederlandse beachvolleyballers zijn allemaal met een zege begonnen aan het EK. Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen wonnen met 21-19 21-12 van de Duitsers Nils Ehlers en Simon Pfretzschner. Stefan Boermans en Yorick de Groot versloegen in dezelfde groep de Oostenrijkers Alexander Huber en Christoph Dressler met 21-15 21-18. Christiaan Varenhorst en Steven van de Velde wonnen in drie sets van de Italianen Jakob Windisch en Samuele Cottafava: 21-18 25-27 15-12.

MotoGP-team Yamaha schorst coureur Maverick Viñales

13.55 uur: Opvallend nieuws vanuit de MotoGP Yamaha heeft coureur Maverick Viñales teruggetrokken voor de Grote Prijs van Oostenrijk van komend weekend. Het team heeft de 26-jarige Spanjaard geschorst, omdat die zijn motor tijdens de Grote Prijs van Stiermarken afgelopen zondag „zonder verklaring verkeerd zou hebben bediend.”

Viñales haalde zondag de finish in de wedstrijd niet. De Spanjaard zei dat hij meerdere elektronische problemen met de motor had. Yamaha kwam tot het besluit na een diepgaande analyse van de telemetrie en data in de afgelopen dagen. „Yamaha’s conclusie luidt dat de acties van de coureur hadden kunnen zorgen voor significante schade aan de motor van zijn YZR-M1, wat had kunnen leiden tot ernstige risico’s bij de coureur zelf en alle andere rijders in de MotoGP-race”, meldde de renstal.

Yamaha roept geen vervanger op voor de Spanjaard voor de Grote Prijs van Oostenrijk. Het team heeft nog geen beslissing genomen of Viñales in de daaropvolgende races nog in actie komt. Daarvoor zijn volgens Yamaha een gedetailleerde analyse van de situatie en gesprekken met de coureur nodig.

Viñales vertrekt na dit seizoen bij het fabrieksteam van Yamaha. In overleg is besloten het contract van de Spanjaard, dat nog een jaar doorloopt, aan het einde van dit seizoen te beëindigen.

Argentinië en Italië stijgen op wereldranglijst

11.31 uur: De voetballanden Italië en Argentinië, respectievelijk winnaar van het Europees kampioenschap en de Copa América, zijn geklommen op de wereldranglijst van de FIFA. Beide stegen twee plaatsen; Italië is nu vijfde, Argentinië zesde.

België blijft de nummer 1, hoewel het land met de uitschakeling in de kwartfinale op het EK wat tegenviel. Brazilië, finalist op de Copa América, staat tweede, voor Frankrijk. De Verenigde Staten, de afgelopen zomer winnaar van de Gold Cup, staat nu op de 10e plek.

Het Nederlands elftal, dat op de Europese titelstrijd in de achtste finales werd uitgeschakeld, is nu 12e.

Halep meteen onderuit bij rentree op tennistoernooi van Montreal

10.29 uur: Simona Halep is bij haar rentree op de tennisbaan uitgeschakeld in de tweede ronde van het toernooi van Montreal. De Roemeense, die een bye had in de eerste ronde, verloor in drie sets van de Amerikaanse Danielle Collins: 2-6 6-4 6-4.

De 29-jarige Halep kwam in mei voor het laatst in actie op een toernooi in Rome, waar ze een blessure aan de kuit opliep. Ze moest zich daarna afmelden voor Roland Garros, Wimbledon en de Olympische Spelen in Tokio.

Haar rentree op het toernooi van Montreal was ook maar van korte duur. Desondanks was Halep positief over haar spel. „Na drie maanden waarin ik weinig heb getennist, speel ik een partij van bijna drie uur op een heel hoog niveau tegen een speelster die momenteel wedstrijden en toernooien wint”, zei de Roemeense.

De 27-jarige Collins won eind juli het toernooi van Palermo en vorige week het toernooi van San José. Ze is al twaalf partijen op rij ongeslagen.

Jones ontbreekt bij Liverpool wegens hersenschudding

08.11 uur: Curtis Jones ontbreekt komend weekeinde bij Liverpool in de eerste wedstrijd van het seizoen tegen Norwich. De middenvelder blijkt afgelopen maandag in het oefenduel met Osasuna een hersenschudding te hebben opgelopen. Hij werd al in de eerste helft gewisseld.

„Hij voelt zich weer goed”, liet trainer Jürgen Klopp weten. „Maar de protocollen schrijven bij dit letsel enkele dagen verplichte rust voor. Uiteraard houden we ons daar aan. Ik verwacht dat Curtis vanaf zondag weer kan meetrainen.”

Ook Andy Robertson ontbreekt bij Liverpool. De verdediger en international van Schotland liep in de voorbereiding een enkelblessure op. Hij verwacht er over enkele weken weer bij te zijn.

Veldrijdster Compton stopt na positieve dopingtest

08.04 uur: Veldrijdster Katie Compton, vier keer vicewereldkampioene, heeft haar loopbaan beëindigd. Dat doet de 42-jarige Amerikaanse na een positieve dopingtest, die haar een schorsing van vier jaar opleverde. „Ik ben onschuldig, maar kan het niet bewijzen”, zegt Compton.

Compton testte in september positief op het gebruik van anabole steroïden. „Pas begin februari kreeg ik te horen dat bij een heranalyse van hetzelfde monster een anabole steroïde was aangetroffen”, aldus Compton. „Ik huurde een advocaat in en probeerde te achterhalen hoe de stof in mijn lichaam was terechtgekomen, maar omdat er vijf maanden zaten tussen de afname van het monster en de melding, bleek dat onmogelijk. Ik heb daarom besloten te stoppen met deze dure en moeilijke strijd en aanvaard de sanctie.”

Compton is de meest succesvolle veldrijdster van haar land. Van 2004 tot 2018 won ze vijftien keer op rij het kampioenschap van de Verenigde Staten. Vijf keer stond ze bij een wereldkampioenschap op het podium. Ze won meer dan 130 veldritten.

Voor ze als veldrijdster begon, veroverde Compton twee gouden, een zilveren en een bronzen medaille op de Paralympische Spelen van 2004 in Athene. Dat deed ze op een tandem, als pilote voor de blinde Karissa Whitsell.

Vier op de tien profs zien discriminatie in betaald voetbal

07.16 uur: Vier op de tien profvoetballers in Nederland zeggen dat racisme en andere vormen van discriminatie regelmatig voorkomen in het betaald voetbal. 14 procent heeft er zelf mee te maken gehad. Bij spelers met een migratieachtergrond ligt dat aandeel met 25 procent nog hoger. Dat meldt het Mulier Instituut na een peiling onder 118 of profs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie.

Voor het onderzoek werden 1044 profs via hun aanvoerder benaderd. Hoewel lang niet iedereen heeft gereageerd, spreekt het Mulier Instituut over een representatief onderzoek, ook omdat velen spreken over een taboe en hebben aangegeven dat ze het een lastig onderzoek vinden om over te praten.

Een kwart van de spelers geeft aan dat er binnen hun team weleens grappen of negatieve opmerkingen worden gemaakt over huidskleur, herkomst of geloofsovertuiging. De meningen verschillen of zulke grappen onwenselijk zijn.

Een vijfde van de spelers geeft aan dat binnen het betaald voetbal een taboe heerst op het bespreken van vooroordelen en stereotypen op basis van huidskleur en herkomst. Deze mening komt vaker voor onder spelers met een migratieachtergrond (31 procent). Vooral deze spelers vinden het ook belangrijk dat er meer coaches, managers en bestuurders van kleur komen in het betaald voetbal (65 procent, tegenover 14 procent van de spelers zonder migratieachtergrond).

Over de aanpak van racisme blijkt uit de enquête dat vrijwel alle profvoetballers vinden dat er moet worden opgetreden tegen negatieve uitingen van publiek of spelers over huidskleur, etnische herkomst of geloofsovertuiging. Spelers beoordelen de aanpak van racisme door de KNVB met een krappe voldoende. De aanpak door hun eigen club, medespelers en henzelf krijgt een ruime voldoende.

Negatieve reacties van supporters, de publieke opinie en maatschappelijke normen en tradities worden als grootste belemmeringen gezien voor de aanpak van racisme. Slechts enkele spelers denken dat de clubs een belemmering vormen. Naast sancties wordt positieve aandacht vanuit de voetbaljournalistiek, de KNVB en clubs als de belangrijkste maatregel gezien die bijdraagt aan het bestrijden van racisme in het betaald voetbal.

De KNVB was niet betrokken bij de peiling, maar is wel op de hoogte van de uitkomst. „Iedereen die discrimineert en anderen uitsluit hoort niet thuis in het voetbal”, reageert de nationale voetbalbond. „Voetbal is een teamsport. Winst wordt samen gevierd en verlies wordt samen gedragen. Zonder tegenstanders, scheidsrechters, trainers en vrijwilligers is een wedstrijd niet mogelijk. Zonder toeschouwers en fans is betaald voetbal niet mogelijk.”

In Nederland zijn zo’n 8 miljoen mensen op de een of andere manier bezig met voetbal. „Iedereen speelt dus een rol en is welkom”, stelt de KNVB. „Voetbal verbindt. Daar moeten we niet alleen heel trots op zijn, dat moeten we ook bewaken. Om discriminatie te bestrijden, hebben we de afgelopen anderhalf jaar twintig nieuwe of aangescherpte maatregelen ingevoerd. Zo is de termijn voor stadionverboden verdubbeld tot 10 jaar en spelers kunnen 5 tot 10 wedstrijden worden geschorst. Naast straffen werken we ook volop aan bewustwording, samenwerking en signalering.”

„We voeren ook persoonlijke gesprekken met profvoetballers om hun uit te leggen wat we allemaal doen op dit gebied en hen te vragen naar hun persoonlijke ervaringen en ideeën”, meldt de KNVB. „De grens is helder: discriminatie en uitsluiting worden in geen enkele vorm getolereerd. Door ons niet en wat ons betreft door niemand. Dus laten we gezamenlijk zo snel mogelijk die 14 procent terugbrengen naar 0 procent. Want alleen de nul houden is acceptabel.”