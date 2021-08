Sport Kort: Opvallende actie MotoGP-team Yamaha

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

MotoGP-team Yamaha schorst coureur Maverick Viñales

13.55 uur: Opvallend nieuws vanuit de MotoGP Yamaha heeft coureur Maverick Viñales teruggetrokken voor de Grote Prijs van Oostenrijk van komend weekend. Het team heeft de 26-jarige Spanjaard geschorst, omdat die zijn motor tijdens de Grote Prijs van Stiermarken afgelopen zondag „zonder verklaring verkeerd zou hebben bediend.”

Viñales haalde zondag de finish in de wedstrijd niet. De Spanjaard zei dat hij meerdere elektronische problemen met de motor had. Yamaha kwam tot het besluit na een diepgaande analyse van de telemetrie en data in de afgelopen dagen. „Yamaha’s conclusie luidt dat de acties van de coureur hadden kunnen zorgen voor significante schade aan de motor van zijn YZR-M1, wat had kunnen leiden tot ernstige risico’s bij de coureur zelf en alle andere rijders in de MotoGP-race”, meldde de renstal.

Yamaha roept geen vervanger op voor de Spanjaard voor de Grote Prijs van Oostenrijk. Het team heeft nog geen beslissing genomen of Viñales in de daaropvolgende races nog in actie komt. Daarvoor zijn volgens Yamaha een gedetailleerde analyse van de situatie en gesprekken met de coureur nodig.

Viñales vertrekt na dit seizoen bij het fabrieksteam van Yamaha. In overleg is besloten het contract van de Spanjaard, dat nog een jaar doorloopt, aan het einde van dit seizoen te beëindigen.

Argentinië en Italië stijgen op wereldranglijst

11.31 uur: De voetballanden Italië en Argentinië, respectievelijk winnaar van het Europees kampioenschap en de Copa América, zijn geklommen op de wereldranglijst van de FIFA. Beide stegen twee plaatsen; Italië is nu vijfde, Argentinië zesde.

België blijft de nummer 1, hoewel het land met de uitschakeling in de kwartfinale op het EK wat tegenviel. Brazilië, finalist op de Copa América, staat tweede, voor Frankrijk. De Verenigde Staten, de afgelopen zomer winnaar van de Gold Cup, staat nu op de 10e plek.

Het Nederlands elftal, dat op de Europese titelstrijd in de achtste finales werd uitgeschakeld, is nu 12e.

Halep meteen onderuit bij rentree op tennistoernooi van Montreal

10.29 uur: Simona Halep is bij haar rentree op de tennisbaan uitgeschakeld in de tweede ronde van het toernooi van Montreal. De Roemeense, die een bye had in de eerste ronde, verloor in drie sets van de Amerikaanse Danielle Collins: 2-6 6-4 6-4.

De 29-jarige Halep kwam in mei voor het laatst in actie op een toernooi in Rome, waar ze een blessure aan de kuit opliep. Ze moest zich daarna afmelden voor Roland Garros, Wimbledon en de Olympische Spelen in Tokio.

Haar rentree op het toernooi van Montreal was ook maar van korte duur. Desondanks was Halep positief over haar spel. „Na drie maanden waarin ik weinig heb getennist, speel ik een partij van bijna drie uur op een heel hoog niveau tegen een speelster die momenteel wedstrijden en toernooien wint”, zei de Roemeense.

De 27-jarige Collins won eind juli het toernooi van Palermo en vorige week het toernooi van San José. Ze is al twaalf partijen op rij ongeslagen.

Jones ontbreekt bij Liverpool wegens hersenschudding

08.11 uur: Curtis Jones ontbreekt komend weekeinde bij Liverpool in de eerste wedstrijd van het seizoen tegen Norwich. De middenvelder blijkt afgelopen maandag in het oefenduel met Osasuna een hersenschudding te hebben opgelopen. Hij werd al in de eerste helft gewisseld.

„Hij voelt zich weer goed”, liet trainer Jürgen Klopp weten. „Maar de protocollen schrijven bij dit letsel enkele dagen verplichte rust voor. Uiteraard houden we ons daar aan. Ik verwacht dat Curtis vanaf zondag weer kan meetrainen.”

Ook Andy Robertson ontbreekt bij Liverpool. De verdediger en international van Schotland liep in de voorbereiding een enkelblessure op. Hij verwacht er over enkele weken weer bij te zijn.

Veldrijdster Compton stopt na positieve dopingtest

08.04 uur: Veldrijdster Katie Compton, vier keer vicewereldkampioene, heeft haar loopbaan beëindigd. Dat doet de 42-jarige Amerikaanse na een positieve dopingtest, die haar een schorsing van vier jaar opleverde. „Ik ben onschuldig, maar kan het niet bewijzen”, zegt Compton.

Compton testte in september positief op het gebruik van anabole steroïden. „Pas begin februari kreeg ik te horen dat bij een heranalyse van hetzelfde monster een anabole steroïde was aangetroffen”, aldus Compton. „Ik huurde een advocaat in en probeerde te achterhalen hoe de stof in mijn lichaam was terechtgekomen, maar omdat er vijf maanden zaten tussen de afname van het monster en de melding, bleek dat onmogelijk. Ik heb daarom besloten te stoppen met deze dure en moeilijke strijd en aanvaard de sanctie.”

Compton is de meest succesvolle veldrijdster van haar land. Van 2004 tot 2018 won ze vijftien keer op rij het kampioenschap van de Verenigde Staten. Vijf keer stond ze bij een wereldkampioenschap op het podium. Ze won meer dan 130 veldritten.

Voor ze als veldrijdster begon, veroverde Compton twee gouden, een zilveren en een bronzen medaille op de Paralympische Spelen van 2004 in Athene. Dat deed ze op een tandem, als pilote voor de blinde Karissa Whitsell.

Vier op de tien profs zien discriminatie in betaald voetbal

07.16 uur: Vier op de tien profvoetballers in Nederland zeggen dat racisme en andere vormen van discriminatie regelmatig voorkomen in het betaald voetbal. 14 procent heeft er zelf mee te maken gehad. Bij spelers met een migratieachtergrond ligt dat aandeel met 25 procent nog hoger. Dat meldt het Mulier Instituut na een peiling onder 118 of profs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie.

Voor het onderzoek werden 1044 profs via hun aanvoerder benaderd. Hoewel lang niet iedereen heeft gereageerd, spreekt het Mulier Instituut over een representatief onderzoek, ook omdat velen spreken over een taboe en hebben aangegeven dat ze het een lastig onderzoek vinden om over te praten.

Een kwart van de spelers geeft aan dat er binnen hun team weleens grappen of negatieve opmerkingen worden gemaakt over huidskleur, herkomst of geloofsovertuiging. De meningen verschillen of zulke grappen onwenselijk zijn.

Een vijfde van de spelers geeft aan dat binnen het betaald voetbal een taboe heerst op het bespreken van vooroordelen en stereotypen op basis van huidskleur en herkomst. Deze mening komt vaker voor onder spelers met een migratieachtergrond (31 procent). Vooral deze spelers vinden het ook belangrijk dat er meer coaches, managers en bestuurders van kleur komen in het betaald voetbal (65 procent, tegenover 14 procent van de spelers zonder migratieachtergrond).

Over de aanpak van racisme blijkt uit de enquête dat vrijwel alle profvoetballers vinden dat er moet worden opgetreden tegen negatieve uitingen van publiek of spelers over huidskleur, etnische herkomst of geloofsovertuiging. Spelers beoordelen de aanpak van racisme door de KNVB met een krappe voldoende. De aanpak door hun eigen club, medespelers en henzelf krijgt een ruime voldoende.

Negatieve reacties van supporters, de publieke opinie en maatschappelijke normen en tradities worden als grootste belemmeringen gezien voor de aanpak van racisme. Slechts enkele spelers denken dat de clubs een belemmering vormen. Naast sancties wordt positieve aandacht vanuit de voetbaljournalistiek, de KNVB en clubs als de belangrijkste maatregel gezien die bijdraagt aan het bestrijden van racisme in het betaald voetbal.

De KNVB was niet betrokken bij de peiling, maar is wel op de hoogte van de uitkomst. „Iedereen die discrimineert en anderen uitsluit hoort niet thuis in het voetbal”, reageert de nationale voetbalbond. „Voetbal is een teamsport. Winst wordt samen gevierd en verlies wordt samen gedragen. Zonder tegenstanders, scheidsrechters, trainers en vrijwilligers is een wedstrijd niet mogelijk. Zonder toeschouwers en fans is betaald voetbal niet mogelijk.”

In Nederland zijn zo’n 8 miljoen mensen op de een of andere manier bezig met voetbal. „Iedereen speelt dus een rol en is welkom”, stelt de KNVB. „Voetbal verbindt. Daar moeten we niet alleen heel trots op zijn, dat moeten we ook bewaken. Om discriminatie te bestrijden, hebben we de afgelopen anderhalf jaar twintig nieuwe of aangescherpte maatregelen ingevoerd. Zo is de termijn voor stadionverboden verdubbeld tot 10 jaar en spelers kunnen 5 tot 10 wedstrijden worden geschorst. Naast straffen werken we ook volop aan bewustwording, samenwerking en signalering.”

„We voeren ook persoonlijke gesprekken met profvoetballers om hun uit te leggen wat we allemaal doen op dit gebied en hen te vragen naar hun persoonlijke ervaringen en ideeën”, meldt de KNVB. „De grens is helder: discriminatie en uitsluiting worden in geen enkele vorm getolereerd. Door ons niet en wat ons betreft door niemand. Dus laten we gezamenlijk zo snel mogelijk die 14 procent terugbrengen naar 0 procent. Want alleen de nul houden is acceptabel.”