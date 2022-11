Alle controverse ten spijt: wat stelt Qatar op het veld voor?

Video

‘Nederlanders moeten minder hoog van de toren blazen over Qatar’

Je kunt niet verwachten dat elk land zich gedraagt zoals wij dat zouden willen, zegt Telegraafverslaggever Wierd Duk in de podcast Het Land van Wierd Duk over de verontwaardiging over het WK in Qatar. „Bovendien is op Nederland ook het een en ander aan te merken.”