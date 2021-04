Klaas-Jan Huntelaar en Schalke boeken eindelijk weer eens een overwinning

De eindstand stond al na vier minuten op het scorebord toen Suat Serdar de thuisploeg op voorsprong schoot. Het was het eerste doelpunt van Schalke 04 in een thuiswedstrijd sinds 20 januari. Huntelaar had ook een aandeel in het doelpunt. De Nederlander was belangrijke met zijn pass op Can Bozdogan, die vervolgens Serdar bediende.

De overwinning betekent echter niet dat Schalke afstand doet van de laatste plaats in de Bundesliga, maar het zal ’Die Königsblauen’ ongetwijfeld positieve energie geven. De club heeft nu dertien punten na 28 duels. De achterstand op nummer zestien FSV Mainz 05 bedraagt twaalf punten.