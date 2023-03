Van Gerwen hard ten onder in Premier League

Van Gerwen begon de avond nog uitstekend, met een 6-1 zege op Peter Wright. Maar in de halve finale benutte Dobey de kansen die hij kreeg wél, waar Van Gerwen deze liet liggen. Met een gemiddelde van 100.3 afgedroogd worden, dat gebeurt weinigen. Waar Van Gerwen drie kansen op dubbels miste, raakte de Engelsman er zes van de negen.

Van Gerwen staat ook na Night 7, nog altijd fier bovenaan in het algemeen klassement. De dagzege was voor Gerwyn Price, die Dobey in de finale met 6-4 in legs de baas was.

