Lionel Messi geeft recordinterland extra kleur met twee goals

De Argentijn debuteerde op 17 augustus 2005 in de nationale ploeg in een oefeninterland tegen Hongarije. Messi stond amper een minuut op het veld toen hij met rood weer moest vertrekken, omdat hij een slaande beweging had gemaakt. De aanvaller beleefde aanzienlijk meer plezier aan de wedstrijd waarin hij recordinternational werd, in de Braziliaanse stad Cuiaba.

Op aangeven van Messi opende Papu Gomez al na vijf minuten de score tegen Bolivia. Met twee doelpunten, waaronder een benutte strafschop, voerde Messi zijn totaal in de nationale ploeg op naar 75 goals. Ook daarmee is hij recordhouder bij de ’Albicelestes’. In de tweede helft scoorde Lautaro Martinez nog. Ajax-verdediger Lisandro speelde de hele wedstrijd, zijn clubgenoot Nicolas Tagliafico bleef op de bank.

Droom

Messi won met FC Barcelona al tientallen prijzen, maar hij heeft Argentinië nog altijd niet aan een zo gewenste hoofdprijs kunnen helpen. Messi verloor met zijn land de WK-finale van 2014 en ook al drie keer de finale van de Copa América, het Zuid-Amerikaanse kampioenschap. „Het is mijn droom om ook iets te winnen met de nationale ploeg”, aldus aanvoerder Messi, die met het olympisch elftal in 2008 wel goud pakte op de Spelen van Peking.

Argentinië plaatste zich met 10 punten uit vier wedstrijden als groepswinnaar voor de kwartfinales van de Copa América, waarin Ecuador de tegenstander is. Uruguay verzekerde zich van de tweede plaats in de poule door Paraguay met 1-0 te verslaan, via een benutte strafschop van Edinson Cavani. Uruguay gaat het nu opnemen tegen Colombia, Paraguay treft Peru. Chili eindigde als vierde in deze poule en moet nu de strijd aan met gastland Brazilië