Terug naar EK 2008: Oranje wéer groots in poule des doods

Zaterdag is het zes jaar geleden dat Oranje het EK 2008 opende met een daverende 4-1 overwinning op Frankrijk, dat twee jaar eerder nog de WK-finale. Eerder was wereldkampioen Italie al op een 3-0 nederlaag getrakteerd en enkele dagen later was ook Roemenië de klos. Zou dan eindelijk - na 1988 - de tweede hoofdprijs in de wacht worden gesleept? De veelbelovende groepsfase maakte de uitschakeling door Rusland in de kwartfinale uiteindelijk alleen maar pijnlijker. Telesport gaat terug in de tijd.