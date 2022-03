Wéér tegenvaller voor FC Utrecht: Henk Veerman maanden aan de kant

„In de slottellen van de eerste helft ging ik een luchtduel aan met Go Ahead Eagles-keeper Andries Noppert”, vertelt Veerman. „Bij het neerkomen bezeerde ik me. Ik voelde direct een hevige pijn, maar kon de aard en ernst van mijn kwetsuur nog niet inschatten. De voorbije dagen is uit onderzoek gebleken dat ik een enkelblessure heb die me de komende maanden langs de kant houdt. Ik baal ontzettend van deze situatie, maar heb de knop inmiddels omgezet: ik ga er alles aan doen zo snel mogelijk, en hopelijk dit seizoen nog, weer inzetbaar te zijn.”

Veerman werd in januari overgenomen van SC Heerenveen en werd bij zijn debuut tegen SC Cambuur, toen hij bij een 2-0 achterstand werd ingebracht en voor de ommekeer in de wedstrijd zorgde, direct in het hart gesloten door de Utrechtse aanhang. Sindsdien was hij basisspeler.

