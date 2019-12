Voorzitter Van Praag zwaait af bij KNVB

Van Praag is erelid. Hij werd op 27 augustus 2008 aangesteld als voorzitter van de KNVB, als opvolger van de in april van dat jaar overleden Jeu Sprengers. Van Praag maakte als voorzitter hoogte- en dieptepunten mee. Zo verraste het Nederlands elftal in 2010 met een tweede plaats op het WK en eindigde het vier jaar later als derde op de mondiale titelstrijd in Brazilië.

Oranje wist zich vervolgens niet te kwalificeren voor het EK van 2016 en het WK van 2018. Directeur Bert van Oostveen moest in 2016 vertrekken bij de KNVB. Even later besloot technisch manager Hans van Breukelen zijn functie bij de nationale voetbalbond neer te leggen. Van Praag blijft tot 2021 werkzaam als bestuurslid van de Europese voetbalbond UEFA. Hij stelde zich vergeefs kandidaat voor het voorzitterschap van de FIFA (2015) en UEFA (2016).